Meloni con la figlia al G20, per Selvaggia Lucarelli è "propaganda". Ma Fiorello chiude il caso

"Ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre". Giorgia Meloni dopo il vertice de G20 di Bali ha risposto così a chi l'ha criticata per aver portato con sé la figlia. La vicenda ha tenuto banco per una giornata, con esponenti di maggioranza e opposizione che hanno detto la loro a riguardo. Ma per Selvaggia Lucarelli, "questa polemica non esiste, l'ha creata lei", ossia la premier.

Eppure un oracolo della sinistra come Furio Colombo si è lanciato nell'assurdo parallelismo tra i bambini che volano a Bali in top class e quelli che muoiono sotto il Mediterraneo davanti a una sbigottita Myrta Merlino, su la7. E articoli critici sulla scelta di Meloni sono usciti su la Stampa e Repubblica. Ma la giornalista di Domani afferma: "Non c'è nessuna polemica, nessun caso. Furio Colombo ha fatto soltanto un'analogia e una osservazione: i migranti, spesso anche bambini, sui barconi, e la figlia della presidente del Consiglio in aereo, in 'top class'. E ci sono state solo tre righe critiche in un editoriale di Repubblica, solo questo su tutta la stampa nazionale. Per il resto davvero nulla", dice ad Affaritaliani.

Per Lucarelli "Meloni si è inventata di sana pianta questa polemica per poter, come sempre fa lei, fare la vittima. E' parte della sua strategia di propaganda per intestarsi la battaglia sulla libertà di una donna, madre e lavoratrice che può e deve fare ciò che desidera. Non ho letto, non visto alcuna polemica e quindi non intendo partecipare a un caso che non esiste e che, ripeto, è stato inventato da Meloni perché, come sua abitudine, utilizza il vittimismo per la sua propaganda", conclude la giornalista.

Sul caso è intervenuto anche Fiorello su Aspettando Viva Rai 2, in diretta Instagram: "Donna Giorgia se ti dovesse ricapitare un altro G20 per la prossima volta mi candido io per occuparmi di tua figlia, prendo tre euro l'ora... sarò il tuo depu-tato" è la battuta dello showman siciliano. Che col sorriso spazza via le polemiche: "Berlusconi non si portava nessuno?... figli, nipoti. Prodi? E Draghi di portava Di Maio e la balia di Di Maio".

