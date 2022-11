Ginevra Meloni a Bali, la premier chiude la polemica: "Faccio la madre come ritengo"

16 novembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non è solo è stata l'unica premier donna al G20, ma è anche l'unico leader che ha portato con sé la figlia a Bali. Un gesto che ha scatenato un vergognoso attacco nei confronti della premier la quale ha risposto, via social, chiudendo la polemica e spazzando via le accuse che le sono state rivolte ribadendo il suo diritto di fare la madre come meglio ritiene.

Furio Colombo senza più limiti. "Sua figlia..." l'attacco choc a Meloni

"Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda?" chiede Meloni in maniera provocatoria. "Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza", conclude la premier.