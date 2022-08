Omnibus, Makkox gela la sinistra: campagna elettorale per scimpanzè? Ce l'avevo con il Pd

31 agosto 2022 a

Il disegnatore satiro Makkox, nome d'arte di Marco Dambrosi, è uno dei gli idoli della sinistra radical chic anche grazie alla partecipazione a Propaganda Live, lo show condotto da Diego Bianchi su La7. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere una sua intervista alla Stampa in cui aveva sparato a zero sulla campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

Una campagna "costruita da scimpanzé", si legge sul quotidiano torinese, con riferimenti a Silvio Berlusconi "fermo su Tik Tok al '94". Nel corso della puntata di Omnibus di mercoledì 31 agosto, su La7, il vignettista chiarisce il senso di alcune sue osservazioni dopo che gli hanno fatto notare che , nella sua intervista, sembra attaccare soprattutto l'elettorato del centrodestra.

Ebbene, qui arriva la sorpresa. Makkox respinge la sintesi fatta dal quotidiano, e afferma: La campagna non è fatta da scimpanzé, ma da messaggi che sembrano un test per scimpanzé. Per fortuna questa cosa l'avevo twittata prima dell'intervista...", spiega l'autore satirico. Le scimmie siamo noi, ragiona Makkox, è tutto un noi contro di loro: "Vuoi una banana o un sasso in faccia?".

"Scelte semplici, univoche che si attestano sulla reazione emotiva". È chiaro con chi ce l'ha Makkox, non certo con Giorgia Meloni e Matteo Salvini ma con la comunicazione del Pd di Enrico Letta: lo #scegli tra il nero e il rosso, Putin e l'Europa, la pancetta o il guanciate... "Sono stato attaccato, mi hanno detto: ce l'hai con destra. Ma la mia riflessione nasce da quella campagna lì, divisa così a metà, che ha fatto gli ho fatto il Pd in cui da una parte dici sono le cose brutte e dall'altra quelle belle. Mi ha demoralizzato, mi sono detto: ma è così ci vedono? Io non penso che è così che sono, che e così che siamo noi, e che è questa la campagna che ci meritiamo..." conclude.