Sondaggio Cartabianca: il Pd cola a picco. Balzo della Lega, si rivede il M5s

Balzo in avanti della Lega di Matteo Salvini, un crollo evidente del Partito democratico di Enrico Letta, si rivede per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Nella prima puntata stagionale di #Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su La7, è stato presentato l'ultimo sondaggio elettorale EMG. Rispetto alla precedente rilevazione dell'istituto pubblicata lo scorso 11 agosto su Libero, si nota un lieve calo per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni perde otto decimi scendendo al 23,2%, ma resta saldamente il primo partito del panorama politico a meno di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre. Cresce invece la Lega che conquista tre decimi salendo al 12,8% mentre Forza Italia segna un +0,4. Nel sondaggio presentato martedì 30 agosto Noi Moderati fa registrare un calo di quattro decimi e ora vale il 3,1%.

Nell'area di centrosinistra si registra il crollo del Pd che perde ben 2,7 punti percentuali scendendo al 21,3. I problemi della coalizione non sono limitati al partito di Letta. In rosso anche Più Europa che passa dal 3 al 2,1%. Perde uda decimi Impegno Civico di Luigi Di Maio (1,3) mentre guadagna qualcosa l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana (3,4%, +0,4).

E il terzo polo? Azione e Italia viva guadagnano un punto e raggiungono un in incoraggiante 7 per cento. Colpo di reni dei 5stelle che guadagnano l'1,7 per cento e balzano all’11,7%. Unione Popolare di Luigi De Magistris debutta nella rilevazione all’1,2% mentre Italexit di Gianluigi Paragone guadagna lo 0,4 e vale oggi il 2,9 per cento, un passo dall'asticella del tre fissata dal Rosatellum.