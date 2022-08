Sondaggi, Alessandra Ghisleri spiazza tutti: dove arrivano 5Stelle e Calenda

31 agosto 2022 a

a

a

Dalle elezioni politiche del 2018 è cambiato tutto, in mezzo ci sono state una pandemia e una guerra, ma anche un panorama politico diverso con nuovi partiti e alleanze e ben 415 cambi di "casacca" da parte di 280 parlamentari. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research a poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre in un intervento sulla Stampa presenta l'ultimo sondaggio sui partiti e analizza i temi che ci porteranno al voto. In primis l'aumento dei prezzi e in generale le preoccupazioni per il futuro.

"Poco lucido". Travaglio contro Grillo: la mossa che ha rovinato il M5s

Ci sono segnali di disorientamento "anche nelle intenzioni di voto che registrano ancora il 35,4% dell'elettorato indeciso. Questa percentuale si divide tra chi non sa ancora se andrà a votare (il 23,8% degli indecisi) e chi non sa quale forza politica votare (il 76,2% sempre degli indecisi). Su queste indicazioni si stima oggi un'affluenza compresa tra il 66% e il 70%. Il 51,7% degli italiani è convinto che il vincitore della prossima elezione politica sarà il centrodestra, ed effettivamente nell'analisi dei dati delle intenzioni di voto la differenza che si registra oggi tra i due principali schieramenti è di 17,4 punti percentuali", spiega Ghisleri.

“Vuole perdere”. La verità dietro le gaffe di Letta: sondaggista senza pietà

Nel dettaglio, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre il primo partito con il 24,6% dei consensi davanti al Pd con il 23,1%. La Lega di Matteo Salvini è data al 12,5%, e deve guardarsi dal colpo di reni del Movimento 5 Stelle che guadagna nell'ultima settimana il 3,1 per cento e tocca quota 12,3. Si consolidali Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Si registra infatti un testa a testa tra Forza Italia di Silvio Berlusconi (7.0%) e Azione-ItaliaViva (7,4%), co n quest'ultima "oggi maggiormente rinvigorita di fronte ad un partito, quello di Forza Italia, che deve affrontare una campagna elettorale da outsider di coalizione". Buoni segnali per Italexit si Gianluigi Paragone, a due decimi dalla soglia del tre per cento.