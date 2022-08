In Onda, Mario Monti fa di tutto per fermare Matteo Salvini: “Pace fiscale? Rabbrividisco”

31 agosto 2022 a

Maria Monti ci va giù duro con le proposte del centrodestra e in particolare con quelle di Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio e attuale senatore a vita è ospite dell’edizione del 30 agosto di In Onda, il talk show di La7 con Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione, è usa un parallelismo con il conflitto tra Russia ed Ucraina per descrivere la lotta all’evasione: “Lega e Fratelli d’Italia, a differenza delle altre destre in Europa, sono contro la concorrenza e sono contro il rispetto dello Stato come bilancio dello Stato. In questa epoca di guerra, sentire invocare la pace fiscale in alcuni programmi elettorali mi fa rabbrividire, intensifichiamo quella guerra e portiamola a termine una buona volta”.

“Mettere i cittadini nella condizione migliore per risolvere le beghe con il Fisco è un atto doveroso. Ci sono cose che se siamo al governo con il centrodestra le possiamo fare. A esempio, la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle di Equitalia. Noi al governo avevamo fatto 38 milioni di rottamazioni, poi il governo Pd-5 Stelle ha fermato tutto e lo stesso Draghi non ha più permesso nulla dal punto di vista della lotta alle cartelle di Equitalia” una delle tante dichiarazioni di Salvini sul tema tirato fuori da Monti.