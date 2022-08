In Onda, alta tensione tra Gianluigi Paragone e Marianna Aprile-Luca Telese. Covid e candidato, che scintille

13 agosto 2022 a

Alta tensione nello studio di In Onda con Gianluigi Paragone di Italexit che duella prima con Marianna Aprile, poi con Luca Telese, conduttori della trasmissione di La7. Il parlamentare nella puntata di sabato 13 agosto è in collegamento ed elenca le storture, a suo modo di vedere, messe in atto negli ultimi governi e in particolare da quello di Mario Draghi, ossia i licenziamenti dei no vax, il green pass rafforzato e la mancata informazione sugli effetti collaterali del vaccino Covid. Paragone chiede una commissione d'inchiesta parlamentare sulla pandemia, e attacca il centrosinistra sulle politiche del lavoro. "Non è questo l'Abc dei diritti fondamenta", afferma il leader di Italexit puntando il dito sul programma del Pd.

Paragone sostiene che il tema del lavoro deve tornare al centro del dibattito politico e denuncia il divario generazionale in fatto di tutele e opportunità che interessa le famiglie italiane. Ma dopo un po' Aprile sbotta e chiede a Paragone di assumersi le responsabilità delle affermazioni sul vaccino anti-Covid: "Finché una commissione inchiesta, che lei auspica" non averà detto che il siero è dannoso certe tesi non sono accettati, afferma la giornalista. "Certo che me ne assumo la responsabilità", è la replica di Paragone. Il botta risposta continua, con la conduttrice che chiede al leader di Italexit di indicare la "proposta forte" del suo partito. "È quella di un partito conservatore, come si evince dal nome vogliamo uscire dalla gabbia europea" dice Paragone secondo cui l'Ue è "franata" sui diritti e sulle retribuzioni dei lavoratori. "Il cuore della proposta è massima attenzione all'economia reale e alle famiglie", spiega.

Il gelo con i conduttori è palpabile. Aprile al termine dell'intervento di Paragone afferma soltanto: "Andiamo avanti". Poi va in onda un servizio dedicato alle candidature e va in scena l'ultimo scontro, con Paragone che attacca la trasmissione per aver affermato che Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma, sarebbe candidato con Italexit. "Avete dato una notizia falsa, non è vero. Bastava una telefonata. Gianni Alemanno non è in lista", attacca il leader di Italexit che ce l'ha soprattutto con Telese. "Avete fatto un servizio falso, abbiamo smentito l'articolo di Repubblica". "Non intendevamo colpirti, è stato un errore" minimizza il conduttore.