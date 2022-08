Sondaggio Mentana, la sinistra di Letta affonda: segnali disastrosi. E il centrodestra ride

08 agosto 2022 a

Il consueto sondaggio del lunedì di Enrico Mentana oggi, 8 agosto, non arriva nel Tg La7 ma durante "La corsa al voto" condotto da Claudio Celata. La rilevazione Swg sull'orientamento di voto degli italiani attraversa una settimana bollente, quella che ha visto lo strappo di Carlo Calenda con la coalizione del Pd. Partendo dalla testa della classifica, c'è da sottolineare come i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni siano in calo dello 0,4 per cento rispetto a sette giorni fa ma restano il primo partito con il 23,8 per cento.

E il Pd? Nei giorni più duri di Enrico Letta il Partito democratico perde quattro decimali e si attesta 23,3 per cento. Fa un balzo la Lega di Matteo Salvini, che ha rilanciato il tema fiscale con la flati tax. Il Carroccio è dato ora al 12,5 per cento in virtù di un mezzo punto guadagnato rispetto alla scorsa settimana.

Le fibrillazioni a sinistra fanno bene al Movimento 5 Stelle d Giuseppe Conte che cresce dello 0,4 per cento e va al 10,4. Bene anche Forza Italia che torna a'8 per cento grazie a un mezzo punto guadagnato. Azione di Carlo Calenda ancora valutato insieme a +Europa vale il 6,5 per cento e perde lo 0,3. In chiave centrosinistra, i primi segnali non sono confortanti. Verdi e Sinistra Italiana cedono lo 0,4 per cento e calano al 3,7. Piccoli balzi per Italexit di Gianluigi Paragone (3,2) e Italia Viva (2,9) mentre l'Impegno civico di Luigi Di Maio langue all'1,4 per cento in virtù di un calo di tre decimali.

Nel gradimento ai leader vola Giorgia meloni (32 per cento) che stacca Giuseppe Conte (25), e Letta e Salvini (23). Calenda è apprezzato dal 20 per cento. Per Mentana, che è intervenuto in collegamento, si tratta di "una buona base di consenso".