Intrighi e veleni in rai

Già partita la guerra tra prime donne per sostituire Mara Venier nella prossima stagione televisiva

La guerra tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto non si è certo chiusa con la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre su Rai1: si è semplicemente spostata altrove. Durante il blocco dedicato a Ornella Muti, Mariotto ha spruzzato il profumo contro la collega e ha spiegato il gesto adducendo un presunto odore sgradevole. Alberto Matano ha preso le parti di D’Urso, richiamando a un codice che ogni tanto viene superato, mentre Mariotto non arretra e rifiuta nuove scuse. Sullo sfondo, l’ultimatum di D’Urso a Milly Carlucci, e la minaccia di abbandonare il programma, avrebbe irritato i vertici Rai, secondo indiscrezioni. Tra Barbara D’Urso e Francesca Fialdini, intanto, il gelo è ormai manifesto. Dopo la lite con Mariotto, la bionda conduttrice di Da noi... a ruota libera ha scritto su Instagram di non stare con chi diffonde pettegolezzi e crea divisioni; D’Urso ha rilanciato critiche anche contro di lei. In palio c’è il seggio in giuria che Fialdini potrebbe ereditare.

Nel suo post su Instagram non c’era nessun nome, ma alcuni utenti hanno letto il commento come un velato attacco a D’Urso, tanto più che Selvaggia Lucarelli ha applaudito la schiettezza di Fialdini e punzecchiato l’ex regina di Canale 5 per i retweet con cui si coprirebbe dietro pareri altrui, diffusi in rete da vari utenti che, secondo Selvaggia, agirebbero per conto di Barbarella, criticandone i detrattori ed esaltandone le gesta. D’Urso, nelle ultime ore, ha frattanto rilanciato a raffica critiche contro Carlucci, Simona Ventura – anch’ella ben poco tenera con Barbara – e la stessa Fialdini. Ma la vera partita, a guardare bene, non si gioca al tavolo di Ballando con le Stelle. Si gioca invece sul lungo periodo e ha un nome preciso: Domenica In. Nel gossip televisivo Barbara D’Urso viene infatti indicata come la candidata più temibile a raccogliere un giorno l’eredità di Mara Venier, poltrona che fa gola da anni anche a Fialdini e all’altro giurato Matano.

Sono ipotesi, non annunci, ma spiegherebbero perché ogni sgarbo al tavolo pesi più di una semplice lite. In quest’ottica, un’eventuale uscita di D’Urso dalla giuria aprirebbe uno scenario curioso: a sostituirla potrebbe essere proprio Fialdini, che lascerebbe il ruolo defilato ai bordi del tavolo, dove distribuisce il tesoretto insieme a Simona Ventura, per salire sullo scranno dei giudici. Una promozione sul campo, e una rivale temutissima in meno per tutti. E Mariotto? Malgrado la rete chieda a gran voce, ancora una volta, la sua cacciata, è assai probabile che a restare sia lui, salutando Barbara con la manina. Il precedente c’è: due anni fa abbandonò la giuria in piena semifinale e poi tornò, dopo l’ennesima controversia denunciata anche dalla senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, che ha più volte deplorato i commenti sessisti dell’ex stilista. Lui stesso ha dichiarato di non pentirsi, sostenendo che la «puzza» gli sia costata mille euro di profumo. Milly Carlucci, dal canto suo, ha scelto ancora la diplomazia, evocando il cuore oltre l’ostacolo, ed è finita sotto una valanga di commenti negativi. Come mai l’ex stilista sia così intoccabile per lei, malgrado tutte le controversie che lo hanno accompagnato in questi anni, resta un mistero glorioso.