Elon come Prometeo ruba il fuoco agli dei. Qui invece si spengono pure le fiammelle

l'editoriale

Poco più di ventiquattr’ore fa, mentre le cronache mondiali si riempivano di ombre di guerra tradizionale e ibrida, una luce imprevista ha illuminato l’orizzonte: quella accesa da Elon Musk, novello Prometeo del nostro tempo, che ha osato sottrarre agli dei non solo il fuoco e il mito, ma la realtà stessa del volo e del ritorno.

Immaginate un colosso d’acciaio, alto oltre centoventi metri, che si stacca dalla terra, raggiunge l’orbita, compie la sua missione e poi torna indietro. Non per cadere in mare, non per posarsi su fragili gambe, ma per essere afferrato, con precisione millimetrica, dalle braccia meccaniche di una torre che sembra uscita da un sogno di Leonardo.

📌 Giocano con i nostri soldi

Verso il patto scellerato Schlein-Avs-M5s: patrimoniale per il reddito di cittadinanza

📌 Meraviglia di Musk: il razzo che «torna» alla base

📌 La rete italiana dei Fratelli Musulmani

🗣 Prima pagina ⬇ #buongiorno #16novembre 🗞 #iltempoquotidiano pic.twitter.com/0aLONxKfs4 — IL TEMPO (@tempoweb) November 16, 2026

Ship 42, dopo aver liberato in orbita ventisei satelliti Starlink di nuova generazione e aver compiuto oltre venti ore di circumnavigazione terrestre, ha riacceso i motori, ha attraversato il fuoco dell’atmosfera e, rallentando, si è lasciata catturare. Per la prima volta uno stadio superiore di Starship, reduce dallo spazio profondo, è stato preso al volo e riportato a casa.

Al di là dello spettacolo, che pure ha del videogioco elevato a epopea, il significato è più profondo. Catturare la nave dopo l’orbita significa chiudere il cerchio della riutilizzabilità completa: non si getta più il razzo a ogni lancio, lo si prepara di nuovo, lo si rilancia, si abbattono i costi, si moltiplicano le opportunità. È la condizione necessaria perché Starlink copra il mondo, perché la Luna diventi una meta frequente, perché Marte cessi di essere un sogno e diventi un progetto. È il fuoco di Prometeo sottratto non agli dei dell’Olimpo, ma alle leggi dell’inerzia e della rassegnazione.

Ripensate, poche settimane fa, all’altra meraviglia della macchina volante: Musk non ci invita soltanto a contemplare, ci ricorda che gli esseri umani possono costruire il futuro e non soltanto temere di distruggerlo. Possiamo rinnovare il mito antico, possiamo appassionarci ancora, possiamo sperare. Grazie, Elon.

Ps

Mentre accadeva questo, qui da noi Landini, Schlein e Avs proponevano nuove stangate e patrimoniali, e i grillini altri redditi di cittadinanza. E ora parte il patto scellerato a sinistra per pagare con la prima misura lo spreco della seconda. Il mondo va avanti, ma questi altri possono solo candidarsi a essere gli architetti del declino. Elon ruba il fuoco agli dei, qui si litiga su chi deve spegnere la fiammella.

Riproduzione riservata