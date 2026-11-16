IL DIRETTORE DEL TG

L’annuncio dell’addio al Tg di La7 ha scatenato una bufera di rumors sul prossimo possibile impegno professionale di Enrico Mentana. Nemmeno la risposta alle parole di Piersilvio Berlusconi ha messo a tacere le indiscrezioni, costringendo quindi il giornalista a tornare di nuovo sul tema.

“Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l’addio a fine anno al TgLa7 e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove. Ma ogni giorno qualcuno che si battezza ‘informato’ rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso”, esordisce sui social il direttore del Tg La7.

Mentana passa dunque all’operazione di “pulizia”, precisando che non sia un segreto aver “ricevuto in questi mesi proposte” lusinghiere dai vertici dei principali gruppi televisivi. Sarebbero “quattro su sei”, anche se precisa: “Per amor di verità non ho ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7″.

Poi Mentana chiude il capitolo rumors: “Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”.