Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di lunedì 16 novembre

Gli ascolti del lunedì televisivo si chiudono nel segno di Rai1. In prima serata 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk ha raccolto infatti una media di 3.831.000 spettatori con il 23.8% di share, distanziando nettamente il Grande Fratello Vip di Canale5, fermo a 1.920.000 spettatori e al 16.7%. Ottimo traino per Storie di Sera che, in seconda serata sulla Prima Rete Rai, vola al 18% di share pari a una media di 1.752.000 spettatori nella prima parte e all’11.5% pari a 682.000 teste nella seconda in onda a tarda notte. Su Italia1, in prima serata, le ATP Finals, con la sfida Cobolli-Medvedev, hanno interessato 1.228.000 spettatori (6.2%), davanti a Lo Stato delle Cose su Rai3 con 836.000 (5.9%), a Innamorato Perso su Rai2 con 921.000 (5.6%) e a GialappaShow su Tv8 con 756.000 (5.1%). Più indietro Quarta Repubblica su Rete4, con 560.000 spettatori e il 4.4%, Little Big Italy sul Nove con 530.000 e il 3.0% e The Apprentice su La7 con 489.000 e il 2.9%.

Nell’access prime time è ancora Rai1la protagonista: Affari Tuoi ha toccato 4.570.000 spettatori (22.4%), preceduto da Cinque Minuti con 4.048.000 (20.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.172.000 spettatori (20.5%), dopo Gira La Ruota della Fortuna a 3.484.000 (17.6%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.870.000 spettatori e il 9.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha registrato 1.436.000 spettatori (7.0%) e Il Cavallo e la Torre 1.208.000 (6.2%). Su Rete4 4 di Sera si è fermato a 1.011.000 spettatori e al 5.1% nella prima parte, a 776.000 e al 3.8% nella seconda. Su Rai2 TG2 Post ha segnato 487.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 675.000 spettatori (3.3%), su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio 549.000 (2.7%).