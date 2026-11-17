l’analisi di capezzone

Il programma ripropone il solito metodo tra allusioni, omissioni e aggressioni

Siamo alle solite. Tra omissioni e allusioni, il “nuovo” Report mostra i vizi del vecchio.

Qui non accusiamo (come è stato erroneamente e maliziosamente detto in un servizio domenica sera) il dottor Bellavia di essere - lui - un “dossieratore”.

Semmai eravamo e siamo preoccupati per la creazione delle condizioni per un nuovo dossieraggio da parte di qualcuno e a danno di qualcun altro. Tra queste due affermazioni c’è tutta la differenza tra il metodo Report (aggredire qualcuno) e il metodo liberale (sollevare problemi, porre domande, chiedere risposte).

Ricapitoliamo i termini della questione e le nostre domande, che purtroppo restano largamente senza risposta.

1. Il dottor Bellavia è stato ed è consulente di numerose procure. Deteneva materiale riservato? Di che (e di chi) si tratta?

2. Contemporaneamente, il dottor Bellavia era ed è consulente della trasmissione Report. In forma diretta o indiretta, Bellavia ha messo a disposizione del programma materiale sensibile e riservato?

3. C’è stato un intreccio anomalo tra inchieste giudiziarie e indagini televisive?

4. A che titolo esistevano dossier e file su personalità politiche e non?

5. Quale materiale è stato sottratto a Bellavia da un’ex collaboratrice?

6. Come fanno alcuni a sostenere che il materiale sottratto non fosse sensibile o rilevante?

7. Esiste, anche al di là di questo caso, un mercato delle informazioni sensibili su persone politicamente esposte e su pezzi di mondo imprenditoriale?

8. Tutto ciò come si concilia con le norme vigenti e il sacrosanto diritto alla privacy?

9. Di nuovo, ben al di là di questo caso, c’è o no un rischio di pesca a strascico, e cioè che una volta fissati alcuni bersagli si sia raccolto da parte di qualcuno in questi anni materiale per innescare potenzialmente inchieste giudiziarie, o per danneggiare indirettamente delle persone, o per sputtanarle a mezzo stampa, o comunque per tenerle oggettivamente sotto tiro?

10. Immaginate cosa sarebbe accaduto se le vittime di operazioni simili fossero stati i leader della sinistra, magari con il coinvolgimento di un quotidiano o una trasmissione di destra. Si parlerebbe già di una nuova P2, di un piano eversivo, di un avvelenamento della vita democratica nazionale.