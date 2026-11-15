Esaminare scenari (sperando che non si realizzino)

l'editoriale

Da una settimana, correndo il rischio di interpretare la parte delle Cassandre o più tristemente quella degli uccellacci del malaugurio, qui a Il Tempo stiamo cercando di lanciare un allarme su più fronti.

«E se finissimo in mezzo a una guerra?», scrivevamo sette giorni fa: non «in guerra», cioè direttamente coinvolti, ma presi «in mezzo», con effetti pesanti su energia-Internet-trasporti.

Poi, per primi, abbiamo evocato il rischio che l’attività di hackeraggio arrivasse a seminarci il panico in casa, come è in seguito puntualmente accaduto. E temiamo che non sia finita con le mail, apparentemente scombiccherate, inviate in Italia a qualche migliaio di scuole.

GUERRA DI NERVI

Siamo già dentro un’escalation Iran-Usa? Cosa è successo con Microsoft e con lo stop ai voli?

Scenari, analisi, rischi

📌 Fisco, sempre peggio a sinistra

📌 Anziano massacrato da due egiziani

🗣 La prima pagina ⬇ #buongiorno 🗞 #15novembre #iltempoquotidiano pic.twitter.com/fNY3YpeatP — IL TEMPO (@tempoweb) November 15, 2026

Si tratta di unire i puntini, e collegare minacce che possono concretizzarsi o no, intrecciarsi o no. Ma al di là del loro collegamento «soggettivo» (cioè eventualmente deciso da una regia, ad esempio iraniana o più vastamente islamista) esiste comunque un collegamento «oggettivo» nelle nostre vite: che sono già attraversate dalla paura, un giorno per ciò che accade in un supermercato, un altro per Microsoft paralizzata, o un’altra notte perché radio e radar sono improvvisamente «ciechi» nei cieli d’America.

La cosa più saggia è delineare più scenari e prepararsi. Scenario uno (il peggiore): la guerra Iran-Usa è già pesantemente entrata in una nuova fase, e pure gli attacchi a Microsoft e al sistema aereo americano ne sono in qualche modo parte. I due contendenti (in questa nostra ipotetica simulazione) attenuano o accentuano la gravità di ciò che accade in funzione di rassicurazione e propaganda interna, ma l’escalation è in atto.

Scenario due (ipotesi intermedia): no, quello di Microsoft è un puro guasto tecnico (era già successo) e anche il disservizio aereo Usa dell’altra notte non va collegato a ipotesi maligne ma solo (come sostiene Trump) a una grave obsolescenza infrastrutturale. In questo caso, quindi, nulla a che vedere con il conflitto: semmai sarebbe la paura a portarci ad associare cose eterogenee.

E però ciò non toglie che possa esserci a breve una recrudescenza sul campo tra Washington e Teheran e che gli ayatollah per reazione possano seminare il panico in Medio Oriente, con le conseguenze energetiche per noi facilmente immaginabili.

Ecco, sarà bene familiarizzare con questi scenari, sperando che non si concretizzino.

Ma occorre essere pronti.

Viviamo tempi oscuri e adottare la tattica degli struzzi non ci salverà.