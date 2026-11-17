Editoriale

L’editoriale del direttore

Oggi la nostra Francesca Musacchio consegna ai lettori un’inchiesta notevole: 50 milioni del Qatar - a vario titolo - per Venezia e la Biennale. Apparentemente cooperazione per la promozione dell’arte, della cultura, di un patrimonio unico come Venezia, che di per sé (meno male) attira amore e interesse da tutto il mondo.

Tutto molto bello, tutto molto «dialogante», tutto molto «interculturale». Si firmano protocolli, si accettano donazioni generose, si concede un padiglione permanente nei Giardini (il primo nuovo dopo quasi trent’anni), si parla di restauro del patrimonio, di scambio, di apertura. Chi oserebbe criticare? Solo i soliti «islamofobi», no?

Ma purtroppo c’è dell’altro. Lo schema della Fratellanza Musulmana è anche questo. Chiamarlo solo «soft power» è una pia illusione. Entrare, sostenere, e a poco a poco influire sempre di più. Fino all’egemonia. Non con i tank, non con le bombe, non con i proclami. Con i soldi, con i padiglioni, con le collaborazioni culturali, con le moschee, con le fondazioni, con le cattedre, con le mostre. Un passo alla volta. Una donazione alla volta. Un accordo «per il patrimonio» alla volta. E intanto si conquista spazio, visibilità, legittimità, influenza. Si diventa partner ineludibili. Si dettano, piano piano, le priorità culturali. Si normalizza la presenza. Si rende difficile, poi impossibile, dire di no.

Venezia non è un posto qualsiasi. È un simbolo. È storia, è bellezza, è Occidente. Proprio per questo è un obiettivo strategico. Non serve conquistarla con la forza: basta «entrare», «abbellirla», «valorizzarla». E chi mette i soldi, alla fine, mette anche le condizioni. Chi finanzia i padiglioni, alla lunga, influenza i contenuti. Chi «collabora» per la cultura, alla fine plasma il racconto.

I Fratelli Musulmani questo lo sanno da sempre. Non è teoria. È pratica consolidata. Si entra nelle istituzioni, si finanziano le iniziative, si costruiscono reti, si conquista consenso, si occupano spazi. Poi, quando la presenza è affermata, si alza il tono. Si chiede di più. Si impone di più. E chi ha aperto le porte, a quel punto, si ritrova a dover giustificare perché non si può più chiuderle.

Non è complottismo. È geopolitica elementare. Ed è esattamente lo schema che la Fratellanza Musulmana applica da decenni, in Europa come altrove. Entrare, sostenere, influire. Fino a quando non si diventa padroni di casa.