“I problemi di Barbara D’Urso a Ballando nascono soprattutto da un tema semplice: ovvero il pessimo carattere di Barbara D’Urso”. Selvaggia Lucarelli non le manda a dire e nella sua newsletter “Vale tutto” commenta la chiacchieratissima bagarre tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Lo stilista, giudice storico di Ballando con le stelle, durante la puntata di sabato sera ha spruzzato del profumo verso l’ex conduttrice di Mediaset, sua collega di giuria in questa edizione del programma, ripetendo in tono di scherno “sento puzza”. “Barbara D’Urso ha un carattere noto nel mondo della tv (ma ormai evidente anche fuori) - scrive Lucarelli - e che la rende strutturalmente inadatta a ricoprire i ruoli che la costringano a un gioco di squadra (se non è lei il capitano). D’Urso è egoriferita, vanesia e controllante. Il gioco lo conduce lei, sempre, e ha una sorta di sindrome dell’accerchiamento: crede che tutti la vogliano usare e fregare, forse perché è stato il suo modo di fare tv e di trattare tanti ospiti dei suoi programmi, in passato”.

Secondo Lucarelli, Barbara D’Urso “ha un senso di superiorità, un’altezzosità e una incapacità di rendersi leggera” tali da aver attirato, nel corso degli ultimi anni a Mediaset, “le antipatie di colleghe e colleghi”. A partire da Antonella Clerici, la quale “non dimentica il fatto che invitò la donna con cui il suo compagno l’aveva tradita”, fino a Simona Ventura che “l’ha detestata per anni” per un presunto flirt con l’ex marito Stefano Bettarini. A detta della giornalista e opinionista del Grande Fratello Vip, l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” in passato avrebbe avuto tensioni con molti altri colleghi della rete, tra cui Maria De Filippi, Federica Panicucci, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. “A Ballando, da quel che mi risulta, D’Urso ha pessimi o inesistenti rapporti con Ventura, Fialdini, Mariotto. - continua Lucarelli - Più che tiepidi con Matano. Zazzaroni non fa testo perché è peace and love”. Quindi svela un altro retroscena: “Chi la vede mi riferisce che dietro le quinte sembra una tiktoker adolescente che fa balletti, mossette con la luce puntata e il tizio che la riprende mentre cerca di coinvolgere chi passa da lì”.

Infine Selvaggia Lucarelli ritorna sull’episodio di sabato sera: “Mariotto, per Ballando, è intoccabile. Sbaglia? Esagera? Sì, a volte. Ma è anche capace di battute fulminanti, di giudizi incredibilmente centrati e di fare osservazioni che talvolta gli ho invidiato per acume e originalità”. Il profumo spruzzato, conclude, è “il suo modo di esprimere l’insofferenza per una giurata che, per lui, sa di trash, di vecchia tv, di naftalina. Ovviamente il suo “puzza” significava quello. Volgare? Irrispettoso? Eccessivo. Forse. Ma è Mariotto”.