Ballando con le stelle

La conduttrice annuncia una sorpresa per l’ottava puntata del programma

Dal caso Diaco-Ravagnani allo scontro Mariotto-D’Urso, Milly Carlucci interviene sulle polemiche che stanno infiammato ‘Ballando con le stelle’. Con un video pubblicato sui propri profili social, la conduttrice getta acqua sul fuoco utilizzando la metafora della famiglia: “Se qualcuno attacca un membro, tutta la famiglia si unisce in soccorso e a difesa. Se succede un fatto all’interno, va risolto all’interno con molta tranquillità, come quando litigano fratelli, cugini, genitori o figli”. Carlucci ribadisce poi la totale fiducia verso tutti i protagonisti dello show di Rai1: “In questa grande famiglia abbiamo amore incondizionato, stima e supporto per ognuno dei componenti. La giuria fa parte di una realtà che noi autori, e io per prima, abbiamo fortemente voluto e difeso”.

Un passaggio specifico è dedicato ai due protagonisti dell’ultimo acceso scontro televisivo: “C’è amore, affetto e difesa nei confronti di Guillermo Mariotto, che è qui dal primo anno, e c’è amore e difesa nei confronti di Barbara D’Urso, che tutti abbiamo voluto fortemente. Sono tre anni che facciamo grandi battaglie perché Barbara sia con noi, anche quando le battaglie sono state molto complicate. Lo rivendichiamo tutti insieme, vogliamo bene a tutti e due”. E la conduttrice annuncia una sorpresa per l’ottava puntata del programma: “Udite udite, il ‘ballerino per una notte’ sarà Paolo Belli, che torna a casa, in famiglia, con l’abbraccio di tutti noi”.