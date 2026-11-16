Il prossimo Festival della canzone italiana si chiamerà “Sanremo 77”. Parola di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della manifestazione, che è intervenuto all’incontro “Aspettando Sanremo” che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore.

“Io ho trattato questo Festival come un’opera, come può essere un film, come può essere un libro. Sono partito dal titolo prima ancora di costruire il resto del progetto. Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po’ l’accento sull’edizione”. Il numero 77 è diventato così il filo conduttore della manifestazione, anche per il suo richiamo al 1977, anno che vide l’affermazione di due movimenti musicali apparentemente opposti: il punk e la disco music. De Martino ha ricordato i Sex Pistols e i Bee Gees, due espressioni musicali diverse ma accomunate, nella sua lettura, da un’idea di libertà.

“Questo è un Festival punk, almeno nell’attitudine” – ha spiegato, anticipando che anche l’identità visiva della manifestazione richiamerà quell’estetica. I nomi dei Big verranno svelati la sera dell’11 dicembre in prima serata su Rai1 alle 21.30, durante la finale di “Sarà Sanremo”. Quella sera, infatti, ci sarà anche la sfida tra i 6 giovani in gara e il vincitore sarà il 24esimo tra i Big in gara al Festival. Ma come sarà il cast sono in molti a chiederselo.

“Ci sarà una bella fetta di indipendenti quest’anno” – conferma De Martino. “Finora, tra giovani e big, ho ascoltato oltre mille canzoni. In particolare tra i giovani ho ascoltato tante cose, ma la difficoltà è sui big quando le cose belle sono tante”. E aggiunge: “Ho confermato ad Arisa che non ci sarà. Ho già detto dei no, mi sembrava irrispettoso per alcuni dover aspettare l’annuncio. Ci sono persone in stand-by perché mi riservo magari di cambiare idea all’ultimo minuto”.

A chi gli ha chiesto qualche spoiler sul cast ha scherzato: “È come lo spoiler del cast di un film: se qualcuno avesse scritto un mese fa di Pattinson 007 la gente andrebbe comunque a vederlo. Dire se c’è quella o quell’altra star a Sanremo non danneggia il festival, lo sarebbe invece spoilerare le canzoni prima”.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo Sanremo 77?

“Se il Festival va bene è merito di tutti, se va male è colpa mia, quindi va bene che mi prenda delle responsabilità. Non ho paura perché non ho nulla da perdere, sono abbastanza giovane per imparare un altro mestiere” – scherza Stefano De Martino.

Cambio della guardia anche su chi dovrebbe affiancarlo durante le serate. “Non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza quella sera, quindi avere cinque nomi. Mi intriga di più avere una serie di ospiti. Riguardo alla possibilità di avere ospiti internazionali, leggo tante cose ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete, poi se c’è qualcosa vedremo”.