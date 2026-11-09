L’aria che tira, la frase che fa infuriare Gasparri: “Disertori!”

scintille

Scontro con Arturo Scotto del Pd sul tema della cybersicurezza

Sabotaggi e intrusioni nei sistemi di refrigerazione di grandi supermercati, allarmi bomba che hanno costretto a dirottare diversi voli, attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) di matrice hacktivista e minacce dirette a esponenti del governo. La cybersicurezza dell’Italia non è mai stata così a rischio quanto nell’attuale contesto geopolitico europeo di guerra ibrida. Durante la puntata di L’Aria che Tira, in onda su La7 lunedì mattina, Maurizio Gasparri ammette le difficoltà ma rivendica gli investimenti del governo in tema difesa: “Molto è stato fatto e molto si deve ancora fare. Ma bisogna investire quei fondi che la sinistra vorrebbe cancellare. Volete un paese in ginocchio che non è in grado di difendersi da alcuna minaccia, fisica o tecnologica che sia”.

E mentre l’altro ospite del conduttore David Parenzo, Arturo Scotto (Pd), stigmatizza le parole del senatore di FI come “propaganda”, Gasparri rilancia l’affondo al partito di Elly Schlein: “Siete dei disertori della sicurezza, contro ogni investimento”. Scotto, uno dei quattro politici italiani partito in missione con la Flotilla, definisce le priorità che il Partito Democratico individua per il nostro Paese: “In Italia ci si cura sempre meno, il lavoro è sempre più precario e i salari sono mangiati dall’inflazione”. Il sottotesto è il disaccordo sugli investimenti in difesa contenuti nella finanziaria. Ma Gasparri controbatte: “Voi avete fatto il reddito di cittadinanza, noi abbiamo creato lavoro”.

Quanto alla cybersicurezza, il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo ha dichiarato che l’Italia è a corto di hacker, perché costano troppo e la PA ha un tetto massimo di stipendi che non può essere superato, pari ai 311mila euro percepiti dal primo presidente della Corte di Cassazione.