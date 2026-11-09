Il Tempo di Osho, gli hacker aprono il fronte: venti di guerra

La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, lunedì 9 novembre. Gli hacker aprono il fronte in tutta Europa. Mentre l’ultima ondata di allarmi bomba sugli aerei si è verificata venerdì, le intelligence occidentali a caccia dei responsabili aprono anche un altro fronte di indagine relativo a chi sta ottenendo informazioni dalla reazione europea agli allarmi e chi potrebbe avere interesse a replicare il meccanismo.