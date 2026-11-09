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Libera conquista la prima serata, bene Fuori dal coro. Affari tuoi leader della domenica

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono Rai1 con Libera – Il Caso Elena Palma dominare, ma lontano dai picchi: 2.662.000 spettatori e il 17.1%. Canale5 risponde con Racconto di una Notte, all’11.4% con 1.706.000. Sul Nove Che Tempo Che Fa sfiora quel risultato: 1.849.000 spettatori e il 10.6%, con Che Fuori Tempo Che Fa all’8.2% (1.165.000), dopo il 6.6% della presentazione (1.289.000) e il 3.4% di Che Tempo Che Farà (627.000). Rete4 si affida a Fuori dal Coro, al 6.8% con 822.000 spettatori, dopo la presentazione all’1.9% (361.000). Testa a testa al 6.6% tra Report su Rai3 (1.182.000 spettatori; prima Report Play al 5.1% con 970.000 e la presentazione al 6.5% con 1.272.000, poi Report Plus al 5.7% con 833.000) e il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 (1.146.000). Su Italia1 il calcio di LaLiga – Atletico Madrid-Barcellona vale il 5.5% con 1.002.000 spettatori. Chiudono The Rookie su Rai2 al 2.8% (525.000) e The Gift su La7 al 2.1% (319.000).

In access prime time Rai1 e Canale5 si rincorrono come ogni sera. Vince Affari Tuoi su Rai1 con 4.561.000 spettatori e il 23.3%, ma La Ruota della Fortuna su Canale5 non è lontana: 4.180.000 e il 21.4%, dopo il 17.9% di Gira La Ruota della Fortuna (3.409.000). Poi il distacco si allarga: su La7 In Onda tiene il 5.1% con 986.000 spettatori e scende al 3.5% con 677.000 in In Onda Prima Serata; su Rete4 Realpolitik passa dal 3.8% (735.000) al 2.3% (460.000); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma al 3.7% con 699.000 spettatori.

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