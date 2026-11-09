Hacker, smentito l’attacco alla Dia: “Nessuna acquisizione di info protette”

Allarme rientrato

Stamattina una serie di verifiche ha coinvolto la Direzione Investigativa Antimafia a causa di un presunto attacco hacker ai danni della struttura. A seguito degli accertamenti, però, l’allarme è rientrato e quindi nessuna infiltrazione è stata confermata dagli investigatori.

Lo precisano fonti vicine al dossier, spiegando che le verifiche effettuate finora hanno evidenziato soltanto un’acquisizione di contenuti dal sito web dell’organismo: sono stati quindi coinvolti esclusivamente dati pubblici, senza alcuna esfiltrazione di informazioni protette.

La vicenda è emersa dopo la segnalazione di alcuni utenti sul darkweb, secondo cui l’utente “Weykofa” avrebbe messo in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni presuntamente sottratto dai database dell’organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata, chiedendo un riscatto in bitcoin.