4 di sera, il dem Romano la spara grossa contro Ceccardi: “Nei cortei c’è chi grida Duce...”

violenza di piazza

Tutto per minimizzare le violenze e far passare da vittime chi ha creato il caso a Milano e non solo. A 4 di sera lunedì 26 ottobre su Rete 4 si parla del Movimento 17 ottobre e delle vicende legate alla presunta “mente” Youssef Siher. Paolo Romano del Pd sposta il focus: “Non riesco a capire da cittadino italiano un dibattito in cui passiamo tantissimo tempo a parlare di vetrine che non andavano rotte che avranno il valore di un paio di milioni di euro e non parliamo dei 70 milioni di euro al giorno che gli italiani pagano in più di benzina da quando, dall’anno scorso, c’è una guerra voluta da Donald Trump e sostenuta dal governo italiano”, afferma il dem che si avvede di proferire la frase di rito “tutte le violenze sono da condannare”.

Susanna Ceccardi della Lega vede i fatti di Milano da una prospettiva decisamente diversa: “Ho ascoltato allibita le parole di Elly Schlein. Dice che non abbiamo visto i saccheggi? Ma dove vive, non fa il segretario di un partito italiano, non le ha viste le devastazioni, i saccheggi nei negozi di Milano, non le ha viste, le abbiamo viste soltanto noi?”.

Ceccardi osserva che “forse una parte di ragazzi”, quelli in piazza pacificamente, “sono stati raggirati da più forze, sia da una sinistra estremista che li strumentalizza, li fa scendere in piazza come il proprio esercito, sia dai movimenti islamisti che utilizzano le seconde e terze generazioni anche per una lotta contro l’Occidente”.

Ceccardi ricorda di aver fatto decine, centinaia di manifestazioni nella sua vita senza mai subire una carica della polizia o trovarsi in mezzo a scontri. A quel punto Romano perde il controllo tornando sotto col solito refrain degli infiltrati nei cortei: “Si sente anche gridare ‘Duce, Duce’, gli infiltrati siete voi!”, è l’attacco all’esponente della Lega che rispedisce al mittente le accuse e quel “voi” che il solito ritornello della sinistra.