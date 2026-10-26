Fuori dal coro, la giornalista si infiltra nel Movimento 17 Ottobre e accusa Siher: “Membro dell’intelligence di una cellula terroristica”

Fuori dal coro

Anche Mario Giordano ha riferito che Youssef sarebbe stato valutato come una “minaccia imminente” dai servizi segreti

Domenica sera “Fuori dal coro”, il programma di attualità condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha dedicato un servizio al Movimento 17 Ottobre, la sigla che negli ultimi giorni ha rivendicato alcune manifestazioni di piazza. Il servizio si basa sul racconto della giornalista Serena Pizzi, che afferma di essere entrata nel gruppo e di aver assistito a un incontro riservato.

In studio l’inviata ha riferito la propria lettura dei fatti. A suo dire il movimento avrebbe avuto “la strategia di utilizzare le masse dei giovani, di studenti e dei maranza per creare il panico, per scatenare il caos”. Giordano ha sostenuto che quella linea avrebbe radici più lontane e ha mostrato la copertina di un libro dal titolo “Maranza di tutto il mondo uniti”. Secondo il conduttore il volume sarebbe stato presentato circa due anni fa in un centro sociale di Monza. La trasmissione non ha indicato alcun collegamento diretto tra il libro e le persone di cui si parlava nel servizio.

Sono poi andati in onda alcuni frammenti audio che il programma attribuisce a partecipanti agli incontri. Non è stato possibile identificare chi parla. In uno dei passaggi si sente dire che “la piazza dice che va incendiato tutto”. In un altro: “Dobbiamo sporcarci le mani”.

Il servizio ha poi fatto un nome, quello di Youssef Siher. Giordano ha contestato chi sui social lo descriveva come una figura marginale, sostenendo che non si tratterebbe di un “pesce piccolo”. Su questo punto l’inviata ha usato espressioni dubitative. Ha detto che Siher “pare che sia un membro dell’apparato di intelligence di una cellula terroristica” e che, secondo le sue informazioni, “quella cellula potrebbe essere legata ad Hamas o a Hezbollah”. Sempre secondo Pizzi non avrebbe un ruolo operativo ma di pianificazione: sarebbe “lo stratega che sta dietro”.

Nella ricostruzione proposta in studio l’obiettivo sarebbe stato quello di destabilizzare il governo “attraverso queste rivolte, queste manifestazioni, attraverso il caos”. Alla domanda se l’uomo fosse già noto agli apparati di sicurezza, la giornalista ha risposto che “pare” fosse conosciuto dai servizi italiani dal 2024. Ha aggiunto che, per quanto le risulterebbe, il suo profilo sarebbe stato considerato più preoccupante dall’aprile 2025. Il conduttore ha concluso riferendo che Siher sarebbe stato valutato come una “minaccia imminente” dai servizi.

Sul trentenne si è mossa la magistratura. Youssef Siher, ricercatore e giornalista freelance residente nel Bresciano, è stato fermato sabato 24 ottobre a Milano. La sezione antiterrorismo della Procura di Milano lo indaga per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico, per apologia di delitti e per violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, il reato introdotto di recente con l’articolo 420-bis del codice penale. Gli investigatori lo ritengono il presunto promotore e amministratore dei canali social del movimento. Si trova a San Vittore e oggi la pm Francesca Crupi chiederà la convalida del fermo.

Secondo quanto riportato dalle agenzie, era già seguito dall’Aisi, ma per attività non collegate al Movimento 17 Ottobre. Le contestazioni della Procura, però, non riguardano l’appartenenza a organizzazioni come Hamas o Hezbollah, e nessuna fonte ufficiale ha confermato il ruolo che la trasmissione gli ha attribuito all’interno di una cellula terroristica. Su questo punto il racconto televisivo resta senza riscontri. Per Siher, come per chiunque altro sia stato citato, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Anche le responsabilità del Movimento 17 Ottobre restano da accertare. Nei giorni scorsi il gruppo ha diffuso su Telegram un primo comunicato, in cui rivendica le mobilitazioni e si descrive come un movimento senza leader né struttura. Non risultano sue repliche al servizio televisivo.

Toccherà ora al giudice per le indagini preliminari pronunciarsi sul fermo, e alle indagini stabilire quali delle ricostruzioni circolate in questi giorni abbiano un fondamento.