Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio con l’intelligenza artificiale spiazza tutti

Nuova stagione

“Far Away” sta per tornare su Canale 5 con la seconda stagione

Ieri Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere agli appelli del pubblico con l’annuncio che i fan delle dizi turche aspettavano ormai da tempo: “Far Away” sta per tornare su Canale 5 con la seconda stagione. L’interruzione della soap opera al termine dell’ultima puntata della prima stagione aveva lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori stupendo anche gli addetti ai lavori. Tra tutte le soap opera turche attualmente in onda, infatti, Far Away è stata la soap opera che, per tutta l’estate, ha incollato ogni giorno una media di 2 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con uno share tra il 22 e il 25%. Risultati che lasciavano pensare alla messa in onda della seconda stagione senza interruzioni ma così non è stato. Almeno finora.

L’amministratore delegato di Mediaset ha annunciato il ritorno della dizi turca con un video decisamente particolare, realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui si cimenta con una canzone in napoletano prendendo spunto dai tanti contenuti social pubblicati negli scorsi giorni dai fan della soap. Della serie: Pier Silvio sei avanti.