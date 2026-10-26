Sinistra nella bufera, anche l’ex dem Crisanti si aggiunge al coro pro-Hamas: “Ben venga se vince”

La bufera scatenata da Maurizio Acerbo non accenna ad arrestarsi e anzi inizia già ad assumere i contorni di una tempesta diretta contro la sinistra. Tutto inizia quando il segretario di Rifondazione Comunista, in difesa sui social di Youssef Siher (presunto fondatore del Movimento 17 ottobre), aveva scritto: “Quindi? È vietato inneggiare a Hamas? Inneggiare al 7 ottobre non è un reato. C’è chi inneggia a Israele e chi inneggia a Hamas”.

Ad agitare ancora di più le acque, dopo il sasso nello stagno, è stato nientemeno che il senatore ed ex virologo Andrea Crisanti.

Dapo uscito dal Pd per approdare al Misto e aiutare Rifondazione comunista ad aggirare la stretta sulla raccolta firme derivante dalla nuova legge elettorale, l’ex dem non ha preso le distanze da Acerbo e anzi ha rincarato la dose in una intervista a Il Foglio.

Questionato sulle parole di Acerbo, il senatore ha parlato di “polemica sterile” aggiungendo l’importanza di battersi “affinché i palestinesi possano avere elezioni libere e decidere da chi farsi rappresentare”. E alla domanda se in questo contesto possa esserci spazio anche per l’organizzazione terroristica, ha risposto: “Se fosse Hamas, ben venga, se così hanno deciso loro. E’ una questione dei palestinesi scegliere i propri rappresentanti”.

Deriva finale di una Campo largo disposto a tutto pur di salire a Palazzo Chigi. Anche tenere personaggi che non fanno mistero della propria fascinazione ai terroristi islamici di Hamas.