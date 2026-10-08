Garlasco, altro colpo di scena. La difesa di Stasi: “Sul portasapone ci sono altre impronte”

Sul caso di Garlasco tutto o quasi torna in discussione. Anche le analisi sul portasapone della casa dove è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Sul dispenser del sapone trovato nel bagno al piano terra della villetta di via Pascoli a Garlasco, dove entra l’assassino, ci sarebbero “altre impronte digitali che, oggi, potrebbero essere analizzate e attribuite”. Lo sostiene la difesa del condannato Alberto Stasi che chiede alla Procura di Pavia “di disporre specifici accertamenti anche su questo reperto”.

La difesa del fidanzato della vittima sostiene che oltre alle due impronte digitali attribuibili all’ex bocconiano, le altre ritenute dal Ris di Parma non utili ad alcuna comparazione “non venivano riportate/elencate” nella loro relazione dattiloscopica e non avendo adisposizione le fotografie scattate sul reperto, “non ci si era mai accorti che la situazione fosse ben differente da quella paventata dall’accusa” si legge in una memoria difensiva dell’agosto 2025, degli avvocati Giada Bocellari e Antonio de Rensis, tra gli atti della chiusura indagine sul nuovo indagato Andrea Sempio.

Un elemento che è diventato - nonostante l’assenza di sangue nel sifone e la presenza di capelli a indicare un lavabo non ripulito - un indizio nella condanna definitiva a carico di Stasi, che avrebbe lasciato le sue impronte nell’atto di riposizionare il dispenser dopo essersi lavato le mani.

Nel 2017, nell’ottica di una revisione, la difesa di Stasi, “chiedeva al Ris di fornire le fotografie a colori del dispenser e dei rilievi dattiloscopici effettuati sullo stesso per svolgere un’analisi specifica del reperto”. Elementi forniti il 25 luglio 2017 e su cui viene fatta, per i legali, una relazione tecnica da Oscar Ghizzoni.

“Dei nove contatti presenti nella sola porzione fotografata nel 2007 dell‘applicatore del sapone, almeno tre contatti risultavano utili per un confronto ma, all’epoca, ne sono stati utilizzati solamente due” secondo l’esperto. La presenza di “molteplici e vari contatti e di colature di sapone portano a escludere un lavaggio dell’oggetto” dopo il delitto del 13 agosto 2007, mentre l’attenta osservazione “evidenzia la presenza di altre impronte digitali che, oggi, potrebbero essere analizzate e attribuite”.