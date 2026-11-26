l'editoriale

Chiamatelo «accerchiamento» o se preferite «assalto». L’operazione è fin troppo chiara, malamente mascherata da omaggio alla memoria di Gianni De Gennaro. Intendiamoci: il rispetto nei confronti dell’uomo che si è suicidato sabato scorso è assolutamente dovuto.

Altro conto però è un uso furbesco e selettivo delle circostanze per aggredire il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e, contestualmente, per cercare di sabotare e bloccare il lavoro della Commissione Antimafia.

Mettete in fila gli eventi delle ultime ventiquattro ore.

Primo. Tutti i giornali (tranne Il Tempo) hanno nascosto la clamorosa indiscrezione del Tg1 di Gian Marco Chiocci, e cioè la presenza di Salvatore Contorno a casa di De Gennaro a Montiano. Non sappiamo quando, ma la visita c’è stata. Ed è un altro potente elemento che descrive il rapporto opaco (pluridecennale) tra De Gennaro e Contorno. Ed è peraltro il punto cardine dell’inchiesta di Caltanissetta: a che titolo si vedevano? Il primo voleva impedire che il secondo si facesse interrogare dal pm De Luca?

Secondo. Scompare nel nulla l’altro legame oscuro, quello tra De Gennaro e i familiari del controverso Arnaldo La Barbera: perché i congiunti dell’uomo accusato del maxidepistaggio post via D’Amelio premevano ancora su De Gennaro? Quali storie del passato incombevano?

Terzo. Riemerge Rosy Bindi e si mette a straparlare di «pista nera», la cortina fumogena preferita dalla sinistra, nonché – nei loro desideri – lo strumento perfetto per ingolfare i lavori della Commissione Antimafia.

Quarto. Una manina consegna a Corriere e Repubblica una frase che sarebbe contenuta nelle lettere di De Gennaro, e cioè un’invettiva contro il pm De Luca («Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare»). Ora, un uomo che si sta per togliere la vita ha la libertà di dire tutto ciò che crede (e noi ci inchiniamo davanti alla barriera ultima tra vita e morte). Ma allora fatecela leggere tutta questa lettera, consentiamo agli italiani di conoscere la versione di De Gennaro, e si organizzi una comunicazione completa, rispettosa, polifonica, contraddittoria, che non si traduca in un linciaggio del pm che sta indagando.

Altrimenti, da qui a lunedì, giorno dei funerali, assisteremo a un’operazione coccodrillesca: in apparenza, piangere De Gennaro; in realtà, puntare a fermare De Luca e – parallelamente – Chiara Colosimo.

Il centrodestra ha mostrato buona fede e spirito repubblicano nelle reazioni alla tragica morte dell’ex Capo della Polizia. Ma adesso non sottovaluti la spregiudicatezza e il cinismo della sinistra.