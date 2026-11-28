L’EDITORIALE

Qual è la caratteristica dei più sperimentati uomini del potere italiano? Non necessariamente quella di far accadere le cose dal nulla. Anzi. Più spesso è invece quella di utilizzare abilmente e volgere a proprio vantaggio le circostanze del momento, anche quelle teoricamente sfavorevoli.

Con questo spirito e con una reattività felina, c’è tutta una filiera politica e mediatica che sin da sabato mattina, dal momento in cui è stata diffusa la notizia del tragico suicidio di Gianni De Gennaro, ha immediatamente messo in campo una cinica e spregiudicatissima operazione politica e mediatica. Operazione – diciamolo – che ha poco a che fare con il rispetto che si deve a De Gennaro. Rispetto doveroso, per ciò che ci riguarda, a maggior ragione dopo un gesto così terribile.

No: la sensazione è che il cordoglio per De Gennaro sia – per alcuni – solo la scenografia, il «set» (almeno fino a lunedì, giorno dei funerali) funzionale alla manovra da realizzare. E qual è la manovra?

Primo: azzoppare e possibilmente mettere in condizione di non nuocere il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, «colpevole» di essere un magistrato libero e non controllabile. Non è detto – per carità – che De Luca le abbia azzeccate tutte, e forse la richiesta di misure cautelari per De Gennaro in ultima analisi si è rivelata un boomerang. Ma la sua inchiesta è solida, forte, e va al nodo di inconfessabili misteri italiani, non solo relativi al 1992.

Secondo: stroncare l’ipotesi «mafia e appalti», temutissima dai più accorti e invece sottovalutata da chi (temo) non ha capito nulla. Rispieghiamolo qui: non si tratta (solo) di tangenti siciliane dell’epoca, ma di una compromissione profonda tra imprese, politici, cooperative rosse (e sinistra ufficiale) e la mafia propriamente detta. Uno scandalo tale da smontare tutta la narrazione del trentennio successivo: quella della sinistra «pulita» e della destra «collusa».

Terzo: riaccreditare la pista nera, invenzione farlocca comodissima a sinistra.

Quarto: proteggere un circuito opaco, quello ad esempio che ha fatto arrivare a De Gennaro le informazioni sull’inchiesta a suo carico.

Quinto: accreditare la maxiballa secondo cui lo scoop di Repubblica a una settimana dalle elezioni del 1994 (favorito da De Gennaro, ora lo sappiamo) fosse in realtà un favore al Cav. E qui c’è da rimanere basiti e da chiedersi se qualcuno voglia prendersi gioco dell’intelligenza degli italiani. Ma secondo voi sparare contro un candidato una orrenda accusa di mafia a pochi giorni da un voto può essere forse una cortesia? Non scherziamo. Fu un agguato orribile: poi Berlusconi fu tanto forte da rovesciarlo, Ma sempre di agguato si parlava.

Sesto: bloccare e impantanare la Commissione Antimafia presieduta da Chiara Colosimo.

Il centrodestra apra bene gli occhi e non si faccia imbrogliare.