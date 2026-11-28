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L’operazione internazionale coordinata dall’Italia con il supporto dell’Agenzia europea Frontex

Un esponente di vertice della mafia nigeriana, appartenente alla confraternita criminale Eiye, è stato rimpatriato nell’ambito di un’operazione internazionale coordinata dall’Italia con il supporto dell’Agenzia europea Frontex. L’uomo era tra i 51 cittadini stranieri espulsi dall’Italia e imbarcati su un volo charter diretto verso i rispettivi Paesi di origine. Complessivamente, a bordo dell’aereo viaggiavano 62 persone: oltre ai 51 espulsi dall’Italia, anche 8 cittadini rimpatriati da Cipro e 3 dalla Spagna.

L’operazione è stata organizzata dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli stranieri espulsi dall’Italia sono stati accompagnati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il volo è stato monitorato da un osservatore dei diritti fondamentali di Frontex e da un rappresentante del Garante nazionale, a partire dall’aeroporto di Fiumicino.

I precedenti penali

I 51 cittadini rimpatriati dall’Italia risultano gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che per violazioni in materia di armi e stupefacenti. Tra loro figurava anche un uomo coinvolto nell’operazione “No Fly Zone”, condotta il 4 aprile 2019 dalla Squadra Mobile di Palermo, con il supporto delle Squadre Mobili di Caserta, Catania, Treviso e Vicenza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

L’indagine aveva portato al fermo di 13 cittadini stranieri, ritenuti appartenenti all’organizzazione mafiosa di matrice cultista denominata Eiye, attiva a Palermo e in diverse altre aree del territorio nazionale. Il sodalizio era dedito, secondo l’accusa, allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di stupefacenti.

La condanna

Al termine di un lungo iter giudiziario, dopo un passaggio di competenza territoriale, l’8 febbraio 2023 la Corte d’Appello di Catania ha condannato l’uomo a 9 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, trasporto e vendita continuata di droga, rapina e lesioni personali in concorso. Nei suoi confronti erano state applicate anche pene accessorie e la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale una volta scontata la pena, ai sensi dell’articolo 235 del codice penale.

Il 2 ottobre scorso, il magistrato di Sorveglianza dell’Aquila ha confermato la pericolosità sociale dell’uomo, riconoscendone il ruolo apicale e direttivo all’interno dell’organizzazione criminale e ribadendo la misura di sicurezza dell’espulsione. Al momento della scarcerazione dalla Casa circondariale di Sulmona, in provincia dell’Aquila, il questore ha quindi disposto il suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, in attesa dell’esecuzione del provvedimento.

La mafia nigeriana e il ruolo degli Eiye

La vicenda riporta l’attenzione sulla presenza in Italia delle organizzazioni criminali nigeriane, una realtà che da anni è oggetto di indagini da parte delle forze di polizia e della magistratura antimafia. Tra i gruppi più strutturati figurano gli Eiye, conosciuti anche come Supreme Eiye Confraternity, e i Black Axe, entrambi riconducibili al fenomeno dei cosiddetti Secret Cults, ossia sette segrete.

Nati in Nigeria, inizialmente come confraternite studentesche universitarie, questi gruppi si sono progressivamente trasformati in organizzazioni criminali transnazionali, estendendo la propria attività in diversi Paesi europei, Italia compresa. Le loro caratteristiche sono una struttura gerarchica, regole interne particolarmente rigide, rituali di affiliazione e un forte vincolo di fedeltà tra gli appartenenti. Le indagini hanno documentato anche l’utilizzo di intimidazioni e violenze per imporre il controllo sui territori e contrastare i gruppi rivali.

Riti di affiliazione e struttura gerarchica

La relazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i documenti parlamentari hanno evidenziato come alcune di queste organizzazioni abbiano assunto caratteristiche riconducibili alle associazioni di stampo mafioso previste dall’articolo 416 bis del codice penale. In particolare, per gli Eiye sono stati documentati sistemi di affiliazione rituali, una rigida articolazione gerarchica e collegamenti tra le cellule operative in Italia e i vertici presenti in Nigeria.

Tra i principali settori di interesse criminale figurano il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione. Le organizzazioni possono contare su reti transnazionali che consentono di coordinare le attività illecite, gestire i flussi di denaro e mantenere collegamenti tra i diversi Paesi.