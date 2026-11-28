in Commissione

Il leader M5S «veste» i panni di scienziato e spiega agli italiani che in Svizzera e Svezia potevano evitare il lockdown perché «non stanno coi nonni e sono molto più composti»

Oggi, a distanza di anni dalla fine dell’emergenza pandemica e dalla caduta del secondo governo Conte, apprendiamo che il lockdown, le restrizioni agli spostamenti, insomma tutti i sacrifici imposti agli italiani durante il Covid, avevano una precisa motivazione: siamo troppo espansivi. Se fossimo stati più “freddi” e meno affettuosi l’un l’altro, forse ce la saremmo scampata. È la “lezione” che l’ex presidente del Consiglio, dismettendo per un attimo i panni di leader del Movimento 5 Stelle per indossare quelli di scienziato, ha impartito ai membri della Commissione Covid durante l’audizione di lunedì scorso a Palazzo San Macuto.

Il merito di aver portato alla luce questa verità per troppo tempo nascosta è del senatore leghista Claudio Borghi. Durante la suddetta seduta della Commissione, ha preso la parola partendo da un suo ricordo personale: «Io sono di Como, dirimpetto alla Svizzera, e ricordo la gente in piazza Riforma a Lugano a bere il caffè mentre io ero chiuso in casa. Allora mi dicevo: io sono qui chiuso in casa con un danno incredibile per la produzione, per la psicologia delle persone, per qualsiasi cosa. Di fianco ci sono gli svizzeri che mangiano il toblerone e sono in piazza a bere il caffè. Mi dicevo: moriranno tutti. Ero preoccupato per i miei amici svizzeri. Pensavo: ci sarà una strage o stiamo sbagliando noi». Ecco allora la domanda a Conte: «Se questa differenza di comportamento e approccio si traduce in differenze che io non riesco a vedere in termini di contagi o di morti significa che evidentemente stiamo sbagliando noi. Vi è mai venuto il sospetto che forse stavate sbagliando?».

Ecco la risposta che non ti aspetti. Conte prende la parola e spiazza tutti. Per prima cosa ci informa che ancora più della Svizzera è utile guardare alla Svezia, «che passa per modello positivo», dal momento che furono adottate molte meno restrizioni rispetto all’Italia. Il leader M5S ricorda che va considerata la «densità di popolazione» differente con questi due Paesi, ma sopratutto bisogna tenere a mente che noi italiani «abbiamo abitudini e stili di vita» diversi. Perché «in Svizzera e in Svezia non c’è la stessa abitudine di vivere con i nonni», ovvero la fascia anagrafica maggiormente colpita dal Covid. In effetti, nel paese scandinavo ci sono molte più residenze per anziani, ma questo è anche il luogo dove nelle fasi iniziali il virus si diffuse più velocemente e fece il maggior numero di vittime, sia in Svezia che in Italia.

Ma ecco la vera perla: «In Svezia il modo di interloquire fra i soggetti non è così coinvolgente, c’è un atteggiamento molto più composto», mentre «noi siamo molto più espansivi». Poi, sorridendo, tiene ad assicurare che con queste parole non sta «rinnegando le nostre abitudini di vita». Quindi, per salvaguardare le calorose abitudini italiane di abbracciarsi e scambiarsi qualche bacio di troppo, ecco che il lockdown diventò una scelta pressoché obbligata.

Il ragionamento dell’ex premier termina con una sorta di sfida: «Potevamo anche operare un’altra scelta, il darwinismo sociale». Tradotto: altri governi hanno lasciato che gli anziani, i più fragili, si ammalassero, sbarazzandosene. Non è una nostra deduzione. Conte lo spiega: «Alcuni Paesi lo hanno fatto non dichiarandolo direttamente. Si sono chiesti, quanto costa per il sistema sanitario nazionale? Allora possiamo sacrificare quelle fasce di popolazione e al tempo stesso manteniamo il sistema produttivo». A questo punto, Borghi gli fa notare che la Svezia, in quegli anni, «ha avuto la minore mortalità aggiuntiva, mentre la densità della popolazione non conta, perché la maggior parte degli svedesi sta a Stoccolma, non sparsa per tutto il territorio. La capitale svedese non è diversa da un’altra città. E Lugano, in Svizzera, non è differente rispetto a Como». Non fa una piega. Anche perché basterebbe guardare i dati ormai consolidati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità. La mortalità pro capite più alta negli anni della pandemia si è registrata in Italia con 3.368 decessi milioni di abitanti, rispetto ai 2.784 in Svezia e ai 1.553 in Svizzera. Per non parlare dei contagi ogni centomila abitanti: 45.758 in Italia, 26.278 in Svezia e 49.264 in Svizzera. Alla faccia del lockdown, delle mascherine obbligatorie e del green pass made in Italy.

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