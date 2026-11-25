l'editoriale

I professionisti dell’avvelenamento sono già schierati. Non vogliono una campagna normale, civile, ordinata: sanno che Giorgia Meloni batterebbe Elly Schlein in un confronto leale.

Per questo il loro obiettivo non è vincere, ma intossicare. Creare un contesto limaccioso in cui tutto diventi sospetto, emergenza, «fascismo di ritorno».

Prima mossa: risvegliare i fantasmi di mafia e antimafia secondo il copione classico degli avvelenatori. Hanno il terrore che la Procura di Caltanissetta e la Commissione Antimafia raccontino una storia diversa da quella che loro, da sinistra, hanno costruito in trent’anni. E allora ricomincia la bufala della «pista nera», e presto tornerà (potete scommetterci) pure la criminalizzazione postuma del berlusconismo.

📌 LA BUFALA DELLA PISTA NERA

A sinistra ritirano fuori il peggio del vecchio repertorio

📌 Il decalogo per contrastare Islam politico e fondamentalismo

📌 Solo in Italia chi era al potere va in crisi isterica

🗣 La prima pagina ⬇ #buongiorno 🗞 #25novembre #iltempoquotidiano pic.twitter.com/4sG50OVHI2 — IL TEMPO (@tempoweb) November 25, 2026

Seconda mossa: l’alleanza perversa tra pezzi della sinistra e settori dell’Islam politico. Il copione è sempre lo stesso: loro avvelenano il dibattito, poi accusano il centrodestra di «islamofobia». Mentre si chiude un occhio su predicazioni radicalizzate, si criminalizza chi chiede controlli, espulsioni, rispetto delle regole.

Terza mossa: le piazze. Violente o «a rischio», non importa. Anzi meglio: basterebbe un incidente, una carica, un ferito, e il conto verrebbe presentato a polizia, carabinieri e governo. Il cinismo e la spregiudicatezza sono totali.

Quarta mossa, la più indecente: sfruttare le circostanze internazionali, per definizione imprevedibili. Guerre, tensioni, cyber-attacchi, crisi energetiche: tutto farà brodo. In tv i soliti noti saranno pronti a presentare il conto a Palazzo Chigi, come se ogni turbolenza del mondo fosse responsabilità della Meloni.

Al centrodestra serviranno nervi saldi e compattezza. Ma servirà anche un clima mediatico meno ostile. Mediaset tiene una linea complessivamente equilibrata, con poche trasmissioni schierate e il resto aperto al confronto. Sugli altri canali il quadro è critico. La7 è un cannone che spara a senso unico, con la regola del «quattro contro uno»: e non si capisce perché l’«uno» di turno accetti quel ruolo da foglia di fico. La Rai arriva purtroppo al semestre decisivo con una programmazione politica nell’insieme debole (a parte il Tg1 e poche altre eccezioni), con trasmissioni che quando va bene non lasciano il segno e quando va male timbrano il cartellino a sinistra. È un errore grave del centrodestra, che ha sottovalutato il problema e sbagliato molte scelte. C’è un solo rimedio, il più corretto di tutti: il «faccia a faccia» sistematico tra posizioni avverse in tutti i programmi.