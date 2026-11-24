L’editoriale

L’editoriale del direttore

Questo, più che un editoriale, vuole essere un segno di incoraggiamento al senatore Marco Lisei e all’onorevole Chiara Colosimo, presidenti della Commissione Covid e della Commissione Antimafia. Tra l’altro, il 25 settembre scorso, Lisei e Colosimo - non a caso - furono tra i relatori della Festa del nostro giornale: e Il Tempo ha come punto di orgoglio l’attenzione e il pungolo che cerchiamo da mesi di dedicare a quelle commissioni.

L’Italia è un Paese che avrebbe disperatamente bisogno di futuro e che invece è inghiottito dalle sabbie mobili del passato. A volte (Antimafia) per discutere di eventi di oltre trenta anni fa, altre volte (Covid) per discutere di eventi di cinque-sei anni fa. Eventi di un passato che non passa, di una transizione eternamente intransitiva.

E allora come se ne esce? A me pare che le esigenze siano due. La prima è un’operazione-verità. Per costruire il futuro, occorre fare chiarezza sul passato. Per voltare pagina, occorre prima chiudere i vecchi capitoli senza pagine opache e in sospeso. Perciò le due Commissioni devono andare fino in fondo, resistendo a chi vorrebbe avvolgere tutto dentro una immensa cortina fumogena.

La seconda esigenza è più difficile da soddisfare. I partiti di opposizione (si pensi alla mortificante sceneggiata di ieri di Giuseppe Conte) e qualche antico volpone del deep state puntano - come si dice a Roma - a «buttarla in caciara». In ultima analisi, a colpevolizzare la maggioranza. Il raccontino è già pronto: «Vedete, vogliono usare le Commissioni come clave». E così, tra una lite e una polemica, sperano di depotenziare tutto.

E allora ecco l’antidoto. Lisei e Colosimo, nelle loro relazioni conclusive che dovranno presentare prima della fine della legislatura, proprio mentre faranno opera di verità, dovranno volare alto. Indicare responsabilità precise, certo, ma con il respiro di chi scriverà - a suo modo - una pagina di storia, non la cronachetta di una microlitigata della quotidianità.

La sfida è tutta lì: ricostruire tutta la verità (nei limiti dell’umanamente possibile), non celare alcuna responsabilità, ma scrivere e parlare pensando (in un caso) a Falcone e Borsellino, e (nell’altro) ai morti, ai malati, a chi ha sofferto, molto più che agli avversari del momento. Più Lisei e Colosimo faranno così, più acquisiranno un merito grandissimo, vanificando in partenza le urla e il caos già pianificati (ne possiamo stare certi) dai loro mediocri oppositori.