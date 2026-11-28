Le previsioni meteo di domenica 29 novembre e dei giorni successivi

Previsioni meteo, l’inverno è pronto a fare sul serio e potrebbe presentarsi puntuale con l’inizio di dicembre. Le prossime due settimane, infatti, saranno caratterizzate da diverse irruzioni di aria fredda in arrivo dal Circolo polare artico, con temperature in diminuzione, gelate diffuse e possibili nevicate lungo l’Appennino, fino a interessare anche i rilievi del Sud. È lo scenario delineato dal colonnello Mario Giuliacci nell’ultimo aggiornamento pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, nel quale analizza l’evoluzione meteorologica dei prossimi 10-15 giorni.

IL METEO DI DOMENICA 29 NOVEMBRE

Intanto, per domenica 29 novembre, la perturbazione arrivata nei giorni scorsi avrà ormai lasciato il Centro-Nord, dove si registrerà un graduale aumento della pressione atmosferica. Diversa la situazione al Sud, dove resterà attivo un vortice di bassa pressione, destinato a richiamare dai Balcani correnti più fredde dai quadranti nord-orientali.

I venti freddi raggiungeranno progressivamente tutta la Penisola, determinando un abbassamento delle temperature, soprattutto nei valori minimi. Il cielo sarà in prevalenza sereno al Centro-Nord, mentre qualche piovasco potrà interessare l’Abruzzo, il Molise, il centro-nord della Puglia e il nord della Sicilia.

Da segnalare anche il ritorno delle gelate, soprattutto nelle aree della Val Padana lontane dalle coste, dove il rasserenamento del cielo favorirà un deciso raffreddamento notturno.

QUATTRO IRRUZIONI FREDDE

La vera novità riguarda però la tendenza per i prossimi giorni. Secondo l’analisi di Giuliacci, l’inverno potrebbe manifestarsi con una serie di incursioni fredde già a partire dall’inizio di dicembre. «L’inverno sembra affacciarsi proprio al momento giusto e puntuale al 1° dicembre», osserva il meteorologo, ricordando che dal punto di vista climatico l’inverno comincia proprio il primo giorno di dicembre, diversamente da quello astronomico, che prende il via intorno al 21 dicembre.

La previsione è quella di ben quattro discese di aria fredda provenienti dai margini del Circolo polare artico entro il 10 dicembre. La prima è attesa tra venerdì e sabato, con un calo termico significativo soprattutto al Nord e lungo le regioni adriatiche. Una seconda irruzione dovrebbe arrivare intorno al 2-3 dicembre, mentre una terza è prevista attorno al 7 dicembre. Una quarta discesa fredda potrebbe infine verificarsi dopo il 10 dicembre.

«Come dire che quasi tutti i giorni avremo a che fare con l’aria fredda», sottolinea Giuliacci nel video pubblicato su MeteoGiuliacci.

GELATE AL NORD E SULL’ADRIATICO. E TORNA LA NEVE

Ma quali saranno gli effetti di questa configurazione atmosferica? Le correnti fredde in arrivo dai Balcani, spiega il meteorologo, non sono generalmente particolarmente ricche di umidità. Per questo motivo non sono attese precipitazioni abbondanti e diffuse. Il principale effetto sarà invece il calo delle temperature, con gelate che potranno ripetersi in diverse giornate.

Le aree maggiormente esposte saranno la Val Padana, le Marche, l’Abruzzo, il Molise e l’Umbria. Il freddo interesserà dunque soprattutto il Nord e il versante adriatico del Centro, con temperature minime che potranno scendere sensibilmente.

La novità più interessante, tuttavia, riguarda la neve. Già tra il 5 e il 6 dicembre, secondo lo scenario prospettato da Giuliacci, potrebbero verificarsi nevicate lungo l’intero Appennino del versante adriatico. I fenomeni potrebbero interessare i rilievi dall’Emilia-Romagna alle Marche, passando per Abruzzo e Molise, fino al Gargano.

Le precipitazioni nevose potrebbero spingersi anche più a Sud, coinvolgendo i rilievi della Calabria. E non è tutto: tra le possibilità indicate dal meteorologo ci sono persino alcuni fiocchi sul Vesuvio e sull’Etna.

Uno scenario che, se confermato, segnerebbe un avvio di dicembre decisamente invernale, con il freddo protagonista su gran parte della Penisola e la neve pronta a tornare protagonista soprattutto lungo la dorsale appenninica.