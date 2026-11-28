La premier

E non va all'Anm che l'attacca sugli stipendi delle toghe

Giorgia Meloni sceglie l’ironia per spiazzare quel campo largo che non riesce a trovare un’intesa quando si parla di programmi. Il presidente del Consiglio, nel corso dell’assemblea nazionale di Noi Moderati, lancia più di una semplice bordata a quella sinistra che litiga su tutto.

«Facciamo sostiene dal palco degli alleati un grande augurio ai nostri avversari: trovare un accordo almeno su una cosa prima di Natale». È il più grande «regalo», a suo parere, che i progressisti possano offrire a un Paese in cerca di risposte e non di nuove tasse o proposte campate in aria. Basta, d’altronde, seguire il dibattito all’interno del centrosinistra per notare come, nell’opposizione, ci sia più di una semplice difficoltà a trovare convergenze. Dal fisco, passando per gli esteri, fino alla discussa patrimoniale, le divisioni abbondano fra chi, solo a parole, è unito più che mai. Lo sa bene chi guida Palazzo Chigi, che evidenzia come l’aspetto che più li differenzia da chi si candida a essere alternativa sia proprio la capacità di muoversi come un solo blocco quando è il momento di prendere decisioni.

«Siamo evidenzia storie diverse, identità composite, che però condividono una stessa visione del mondo». Questa è la somiglianza che accomuna le forze dell’alleanza che, dal 2022, regge le sorti del Paese. «Stiamo insieme chiarisce la premier perché crediamo in qualcosa, perché vogliamo costruire, non perché siamo contro qualcuno». Anche nell’ultimo anno di legislatura, il centrodestra, infatti, è pronto a sottoporsi al giudizio delle persone, mettendo da parte ogni forma di protagonismo.

«Attraverseremo questi mesi sottolinea Meloni ancora una volta insieme, come una squadra». È, senza ombra di dubbio, questa la parola d’ordine che permette a questa formazione di lavorare in sinergia e «mantenere quanto promesso, o meglio, quanto si può realizzare». Non è mai stata intenzione dell’esecutivo creare false aspettative o distinguersi per un libro dei sogni che non potrà mai diventare realtà.

«Certo sottolinea il padrone di casa e leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi si può fare sempre meglio, ma bisogna andare orgogliosi di quella svolta che già c’è stata». Il momento, infatti, non è tra i più semplici e occorre rimboccarsi le maniche, senza perdersi in inutili e sterili polemiche.

Ad alimentare il dibattito politico, nelle ultime ventiquattro ore, è intanto l’ennesimo affondo da parte di quella magistratura che non perde occasione per indirizzare stoccate verso la prima donna presidente del Consiglio. L’accusa, stavolta, è di non aver preso parte all’ultima assemblea dell’Anm. Quello stesso sindacato che, poche ore prima, l’aveva attaccata per non aver messo tra le priorità l’aumento degli stipendi dei giudici. «Preoccupante riferisce il presidente dell’associazione di categoria , Giuseppe Tango la decisione di Meloni».

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