“È Roma il vero obiettivo di Hamas”. Il filo che lega i Fratelli Musulmani e gli scontri di Milano

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Le rivelazioni del palestinese Mosan Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori della milizia

È cresciuto dentro Hamas, nella casa di uno degli sceicchi che l’hanno fondata. Poi, per più di un decennio, ne ha passato i segreti all’intelligence israeliana. Oggi Mosan Hassan Yousef, palestinese di 48 anni, descrive l’organizzazione come un apparato che si alimenta del conflitto e ha bisogno di vittime per sopravvivere. Lo ha fatto in un’intervista a Maurizio Caprara pubblicata oggi dal “Corriere della Sera”, raccolta durante una visita in Italia su invito di Keren Hayesod-Italia, organizzazione sionista.

Una vita da film

La sua è una biografia fuori dal comune. Da ragazzo è stato arrestato più volte. A 18 anni ha cominciato a collaborare con il servizio segreto israeliano, che gli aveva assegnato il nome in codice “Principe Verde”, poi diventato il titolo di un film sulla sua storia. Ha continuato fino al 2007, quando si è trasferito negli Stati Uniti.

La guerra della propaganda

Secondo Yousef, dopo tre anni di offensiva israeliana Hamas a Gaza è stata smantellata sul piano logistico. Molti dei suoi capi sono stati eliminati, e tunnel, comunicazioni e finanziamenti sono stati colpiti. Il movimento, però, avrebbe vinto la partita dell’immagine, riuscendo a far passare Israele per uno Stato genocida agli occhi di un mondo che, a suo dire, si lascia guidare dalle emozioni e non vede l’uso dei civili come scudi umani. “Hamas prospera nel caos”, sostiene. “Vuole il sangue, la parte della vittima. Se li ha, cresce. Perciò cerca il caos”.

Molti numeri, poche evidenze

Quando l’intervistatore gli obietta che i civili non sembrano essere stati granché risparmiati, Yousef definisce quello di Gaza il conflitto più complesso della storia recente: “Nessun esercito è preparato a fronteggiare combattenti vestiti da civili in una delle aree più popolate della Terra”. Contesta poi i bilanci delle vittime, che attribuisce a fonti di Hamas: “La gente ripete numeri, ma nessuno fornisce evidenze”. I dati vengono diffusi dal ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas; le agenzie delle Nazioni Unite li utilizzano e li considerano nel complesso attendibili.

Civili come scudi

Se il movimento dispone ancora di armi, spiega Yousef, è perché in alcune aree, come Rafah, l’esercito israeliano non è riuscito a entrare, e lì restano in piedi parte delle sue infrastrutture. I miliziani si confondono inoltre con la popolazione, fin dentro le tende degli sfollati: “Dovunque ci siano civili c’è Hamas, mica sempre con le bandane verdi in testa”.

Per Yousef l’attacco del 7 ottobre 2023, che ha causato quasi 1.200 morti e circa 250 ostaggi, è nato da una crisi politica. Hamas aveva fallito come forza di governo nella Striscia e restava escluso dalla diplomazia regionale, mentre l’Arabia Saudita dialogava con Israele nel quadro degli Accordi di Abramo. “Hamas era divenuto irrilevante, così ha rovesciato il tavolo cercando un’uscita dalla responsabilità”.

Capovolgimento per Israele

Nella sua lettura, la comunità internazionale avrebbe finito per premiare la violenza del gruppo, trasformando i miliziani in combattenti per la libertà e facendo di Israele “lo Stato terrorista”. Un capovolgimento che Yousef definisce “l’opposto della realtà”.

Sulla prospettiva di uno Stato palestinese il giudizio è netto. Con il 7 ottobre, sostiene, il processo di pace e la soluzione a due Stati sono arrivati a un punto morto. La pace non è impossibile, ma uno Stato sovrano in Cisgiordania non sarebbe realizzabile nel futuro prevedibile. “Chiunque dica il contrario mente”.

Obiettivo Roma

Lo sguardo di Yousef va oltre il Medio Oriente. Dietro Hamas, sostiene, c’è la Fratellanza musulmana, e la distruzione di Israele sarebbe solo il primo passo verso un grande Stato islamico. “Il traguardo, sullo sfondo, non è solo Gerusalemme: è Roma”. Per questo invita a riflettere sugli assalti avvenuti durante le recenti manifestazioni a Milano.