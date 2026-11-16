Meteo, Giuliacci: “Quando arriva il freddo”. Quattro fasi di pioggia a novembre

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Le previsioni meteo di lunedì 16 novembre e le tendenze per buona parte del mese

Non è ancora finita l’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia. Anzi, secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, nelle prossime due settimane sono attese altre quattro fasi perturbate, con piogge che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche e quelle del versante occidentale della Penisola, già messe a dura prova dalle precipitazioni delle ultime settimane. Uno scenario che desta preoccupazione anche per il rischio idrogeologico, con possibili esondazioni dei corsi d’acqua.

A fare il punto è il meteorologo sul canale YouTube MeteoGiuliacci, dove ha illustrato la tendenza per il periodo fino al 28 novembre. Una previsione che, precisa, non può spingersi nel dettaglio giorno per giorno su un arco temporale così ampio. “Su tempi così lunghi non si possono dare previsioni giorno per giorno oltre il quinto o sesto giorno”, spiega Giuliacci, sottolineando però come sia possibile individuare con buona probabilità le principali fasi di maltempo.

Nel dettaglio, la prima perturbazione è quella legata al ciclone già arrivato sull’Italia domenica e destinato a insistere nelle prossime ore. Un nuovo peggioramento è atteso tra oggi, lunedì 16 novembre e il 19, seguito da un’altra fase piovosa tra il 22 e il 24. L’ultima perturbazione, secondo la tendenza delineata dal meteorologo, potrebbe raggiungere la Penisola tra il 26 e il 28 novembre.

Il rischio esondazioni

A preoccupare è soprattutto la distribuzione delle precipitazioni. Le quattro fasi perturbate, infatti, interesseranno in prevalenza le regioni tirreniche e quelle del versante occidentale, territori dove nelle ultime settimane è già caduta molta pioggia. “Ha piovuto molto, anzi direi troppo”, osserva Giuliacci.

Il problema è rappresentato dalle condizioni dei terreni, ormai particolarmente saturi d’acqua. Le nuove precipitazioni potrebbero quindi aumentare il rischio di criticità idrogeologiche. Quando il suolo è già inzuppato, infatti, l’acqua tende a scorrere rapidamente in superficie, raggiungendo torrenti e fiumi e facendo crescere il livello dei corsi d’acqua. Da qui il pericolo di possibili esondazioni.

Temperature, prima il rialzo poi arriva il freddo

Non ci saranno soltanto piogge. Nei prossimi giorni sono attese anche importanti oscillazioni delle temperature. In particolare, secondo Giuliacci, si assisterà a un deciso rialzo termico tra il 17 e il 19 novembre. A questa fase più mite seguirà però un brusco cambiamento, con un calo delle temperature che porterà condizioni più fredde soprattutto al Centro-Nord.

Un quadro dunque caratterizzato da continui passaggi perturbati e sbalzi termici, con la seconda parte di novembre che, almeno secondo la tendenza attuale, si annuncia ancora instabile e piovosa.