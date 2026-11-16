Musk fa la storia. Per la prima volta un razzo torna a casa

missione compiuta

Il modulo di SpaceX è riuscito ad atterrare intatto Un grande passo verso l'esplorazione dello Spazio

Stati Uniti, Texas, sud estremo. La lingua di terra di Boca Chica si allunga nelle acque del Golfo del Messico. È venerdì 13 e sono quasi le cinque del pomeriggio, ma nessuna delle migliaia di persone assiepate nei punti di osservazione lungo la Texas State Highway 4 o sulle spiagge limitrofe, pensa che quella sia l’ora del tè. Non lo pensano perché sono americani e a quell’ora è più facile che siano davanti a una birra, ma soprattutto perché hanno tutti gli occhi puntati verso Starbase.

Nata come spazioporto privato con prima pietra posata da Elon Musk nel 2014, primo lancio di prova nel 2019, nuova municipalità texana con referendum del 3 maggio 2025, oggi Starbase è il punto dove Spazio e Terra sono più vicini. Nella lontananza, quegli occhi guardano tutti verso l’Orbital Launch Pad 2, la rampa di lancio dove Starship Flight 15, il razzo più grande mai costruito con i suoi 124 metri totali di altezza tra booster e secondo stadio, attende di ruggire contro il cielo.

Nella totale imprevedibilità di tutto ciò che può avere in testa un visionario come Elon Musk, stento a credere che la scelta del giorno sia stata un caso. Complice anche il cult movie di Sean S. Cunningham che nel 1980 spaventò un’intera generazione di adolescenti, venerdì 13 nella tradizione anglosassone non è un giorno qualunque. Ebbene, su venerdì 13 novembre Elon Musk ha puntato un all in. Il giorno per la sua missione spaziale più ambiziosa è quello. Almeno per ora, perché l’uomo ha idee chiare e non sarà certo questa l’ultima delle sue sorprese.

Fatto è che Flight 15, di venerdì 13, doveva osare l’impossibile: mettere in orbita 26 satelliti Starlink di ultima generazione e, soprattutto, rientrare. Quando Flight 15 salta verso il cielo, tutte le migliaia di persone che lo seguono con il naso all’insù sanno benissimo che quello è solo il primo tempo. Quando se ne tornano ognuno verso le proprie cose, l’appuntamento per il giorno dopo è già tacitamente fissato. Tutti vanno e tutti torneranno, anche se Super Heavy (B22), il booster che ha spinto Ship 42 distaccandosene dopo un paio di minuti, non è rientrato come da programma. Dirottato verso le acque del Golfo, è esploso poco prima dell’impatto. Una ventina di minuti dopo il decollo, Ship 42 è in orbita terrestre a circa 275 chilometri di quota e inizia a liberare i suoi 26 satelliti.

Questa la missione ordinaria, la sfida però inizia dopo 21 ore, 35 minuti, 57 secondi e 14 orbite intorno alla Terra, quando Ship 42 accende per 10 secondi un motore Raptor che dà il via al deorbit. È l’inizio del ritorno a casa, è la visione di Musk alla prova del nove. Passano circa 35 minuti quando Ship 42 inizia a fendere l’atmosfera terrestre. Sotto, infinitamente piccoli a un paio di centinaia di chilometri, quelli che il giorno prima hanno assistito al lancio non solo sono tornati, ma sono anche più numerosi. È passata meno di un’ora dall’accensione del deorbit burn quando mille e mille voci si alzano dalle spiagge di Boca Chica per salutare Ship 42 che si libra in cielo. Le immagini parlano chiaro; non solo occhi che guardano e voci che si rincorrono, ma anche braccia tese come se ognuno volesse essere il primo ad afferrare Ship 42 per riportarla a casa.

Ship 42 risponde ai saluti danzando, prende posizione verticale e le sue 100 tonnellate chiuse in 52 metri di altezza scendono come piuma leggera. I due bracci meccanici della torre di lancio, le “bacchette”, la afferrano e la trattengono sospesa. È la prima volta che uno stadio superiore rientra dall’orbita e viene ripreso dal sistema di lancio, senza ammarare e senza andare perduto. Se è vero che tutte le prime volte sono importanti, questa è una prima volta straordinaria perché cambia la storia dell’esplorazione umana dello spazio. Un razzo che torna intero e può volare di nuovo è la condizione per rendere lo spazio più vicino, più frequente, meno costoso e più a misura d’uomo. È tantissimo, ma non è ancora tutto. Lo spazio, per Musk, non è solo sfida industriale e prospettiva economica, non è solo numeri; lo spazio per Musk è un significato profondo. Musk non ci dice «come siamo bravi ad andare nello spazio», non ne fa una questione ingegneristica. Musk ci dice perché dobbiamo andarci. La sua civiltà interplanetaria, la sua umanità oltre la Terra non sarà questione di domani o dopodomani, ma il ritorno sulla Luna con Artemis IV - di cui anche l’Italia, con la sua eccellenza nella costruzione di moduli abitativi spaziali sarà protagonista segna il tempo che verrà. Musk quel tempo lo sta anticipando e, prima ancora di farcelo vivere, ce lo sta facendo immaginare.

L’all-in è suo, il venerdì 13 è sfatato, l’avventura dello spazio ha un nuovo inizio.

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