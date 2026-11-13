Appunti per una navigazione pericolosa

editoriale

Forse non ci siamo capiti. Da giorni Il Tempo non cessa di lanciare allarmi, purtroppo centrando in modo millimetrico le previsioni sul tipo di minacce con cui l’Italia deve confrontarsi: un mix di guerra ibrida e guerra cognitiva.

E il peggio può ancora venire: coinvolgimento di ospedali e banche; inquinamento dei nostri telefoni cellulari; invio di mail o messaggini apparentemente provenienti da mittente «sicuro» (e invece contenenti indicazioni errate o creatrici di panico). Tutto può succedere.

Ora il punto non è (nella discussione giornalistica e politica: semmai spetterà all’intelligence e agli investigatori) attardarsi sulla specifica attendibilità di una mail o sull’inattendibilità dell’altra. Né (ci si consenta) si può processare un preside o esaltarne un altro se, più o meno a occhio o dopo una ricerchina su Google, giudicano fondata o infondata una singola minaccia.

Che facciamo, giochiamo al lotto? Tentiamo la fortuna? Ci affidiamo alla sorte? Il punto (qui, dove cerchiamo di capire il tragico gioco di cui siamo vittime) è avere chiaro che dovremo fare i conti con una massa confusa e continua di sollecitazioni ostili: un impasto diabolico di vero e di falso, di reale e di finto. Tutto può accadere: che una mail scritta in modo risibile contenga una minaccia vera, o invece che un messaggio scritto in modo apparentemente serio non contenga minacce credibili.

Che tutto sia orchestrato da un interlocutore ostile (l’Iran ad esempio) o che poi si inseriscano alcuni attori-burla. Nulla può essere escluso. L’obiettivo è esattamente questo: confondere, creare il caos, alterare la nostra vita quotidiana. E contestualmente rendere il Paese ingovernabile per mettere l’esecutivo in difficoltà.

Ecco allora che Giorgia Meloni (la quale giganteggia rispetto alle miserie di molti suoi oppositori) fa benissimo ad alternare rassicurazioni anti-panico e un registro di verità e trasparenza sui rischi a cui siamo esposti. Quanto alle opposizioni, se avessero un minimo di senso di responsabilità, dovrebbero avvertire l’impegno comune e i pericoli fatali che incombono.

Ma non mi pare purtroppo che le cose vadano in questa direzione: bene un costruttivo Calenda, male Conte e Schlein che sono rimasti ambigui, così come un Bonelli al solito sgangheratamente polemico.