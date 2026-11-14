Attacco alle partite Iva. E sui “ricchi” manca solo che vogliano sequestrare i figli

l'editoriale

Delle due l’una, amici lettori. O Maurizio Landini è un demagogo talmente spregiudicato da dire cose insensate senza nemmeno porsi il problema della loro irrealizzabilità: quel che conta, in questo caso, è il puro effetto propagandistico. Oppure, seconda ipotesi, non si rende nemmeno conto delle enormità che propone, dando un’idea di incompetenza ancora maggiore del suo tasso di ideologia.

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La manovra di Landini: stronca le partite Iva, tosa le imprese, e un’assurda patrimoniale in più



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Dunque, i fatti sono questi: ieri in conferenza stampa la Cgil ha proposto sostanzialmente tre cose. La prima è ammazzare la flat tax per autonomi e partite Iva. Questi contribuenti sono stati presentati come persone che pagano meno tasse dei lavoratori dipendenti. C’è solo qualche «dettaglio» che Landini ha omesso di ricordare: le partite Iva non hanno tredicesima, non hanno ferie, non hanno liquidazione, incassano solo se lavorano e se stanno in salute. Insomma, sono completamente sprovviste di ombrelli e tutele. Meritano di essere massacrate per questo? Puoi pensarlo solo se sei comunista.

La seconda proposta è un netto peggioramento del regime Ires: un’altra botta alle imprese.

Ma la terza è quella che – come si dice in gergo – «fa titolo». Ecco la patrimoniale, a cui la Cgil cambia nome: «contributo di solidarietà». Colpirebbe le ricchezze nette (cioè scorporati i mutui) superiori ai 2 milioni di euro: e voi capite bene che un marito e una moglie che hanno ereditato qualcosa dalle rispettive famiglie di provenienza, magari con un paio di case più alcuni risparmi, verrebbero trattati come pecore da tosare.

Ma aspettate che arriva il meglio (si fa per dire), e non si sa se ridere o piangere.

Questa patrimoniale dovrebbe portare 26 miliardi di gettito annuo, e ben 20 di questi 26 dovrebbero provenire solo da 22mila contribuenti, i più ricchi in assoluto, a ciascuno dei quali toccherebbe dunque un conto medio da 900mila euro.

Ora ragioniamo insieme: secondo voi, quanti giorni impiegherebbero questi contribuenti ad andarsene dall’Italia, pur di non farsi fregare quasi 1 milione di euro a testa da Landini? Morale: la misura, oltre che comunista, sarebbe totalmente inefficace e irrealizzabile. Provocherebbe una fuga, altro che un pagamento.

A meno che (ma non vorremmo dare suggerimenti) qualcuno a sinistra non abbia in testa il sequestro preventivo di un familiare, imponendo una sorta di riscatto. Scherziamo amaramente, amici. Ma questo fa capire la mentalità dei soggetti con cui potremmo aver a che fare in futuro.

Pensiamoci bene prima del voto.