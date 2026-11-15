Dividere l’Occidente da Israele. La strategia della Fratellanza Musulmana

Infiltrazione

L'islamismo politico cerca di delegittimare Gerusalemme allo scopo di depotenziare un baluardo contro l'estremismo

L’indomani della Seconda guerra mondiale, la scelta dell’Europa di fondare le proprie società sulla tutela dei diritti umani è stata la risposta più grande alla distruzione provocata dai totalitarismi. Non una decisione circoscritta ai confini nazionali, ma una proiezione della politica estera utile a unire paesi con una visione comune. In questo quadro si è inserito Israele: una nazione che, sebbene circondata da autocrazie e dittature, ha mantenuto la propria essenza democratica e affrontato le aggressioni dei paesi arabi costruendo parallelamente un rapporto privilegiato con gli europei.

Un successo garantito dalle sue doti di adattamento, intelligence, lucidità strategica e sviluppo tecnologico. Competenze che non solo hanno garantito la sua sopravvivenza, ma anche la possibilità di fornire ai partner informazioni preziose sul terrorismo islamico che si è abbattuto sul vecchio continente. Ed è qui che si snoda il cambio di passo della storia.

Come spiegato dall’intelligence francese, la crescente infiltrazione dell’islamismo politico in Europa è stata una conseguenza della sua perdita di influenza in Medio Oriente. Un declino causato non solo dalla superiorità militare di Israele, ma anche dalla sua abilità diplomatica culminata negli Accordi di Abramo. Che per questo sono finiti nel mirino del nemico.

Non potendo sostenere un conflitto diretto, la partita si è spostata infatti sul piano asimmetrico per isolare lo Stato ebraico e tagliare i ponti del dialogo con le cancellerie europee. Nel gergo degli Studi Strategici si chiama «attacco al sistema politico dell’avversario» e serve a spingere l’avversario in una trappola, costringendolo a esibire la forza muscolare per mutare la sua percezione democratica nel mondo e macchiarne così la reputazione per minarne la credibilità. Di riflesso, per delegittimare la cooperazione informativa e gli alert provenienti da Israele che finora, per esempio, hanno permesso agli europei di comprendere l’essenza della Fratellanza Musulmana e tenere alta la guardia sulla proliferazione nucleare iraniana.

A tal fine si è ricorsi alla demonizzazione, agitando le accuse di «genocidio» e «pulizia etnica», per spingere i decisori politici a interrompere gli accordi economici e di sicurezza con Gerusalemme. Secondo una logica chiara: se non puoi battere il nemico, costringi gli avversari a disarmarlo. Uno scenario che porterebbe l’Europa a privarsi di un baluardo difensivo e dell’unico argine contro l’islamismo politico che, attraverso l’antisemitismo, ha iniziato a scavare le società dall’interno per compiere la strategia di infiltrazione della Fratellanza Musulmana.

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