Gaza, Netanyahu incontra Kushner: "Hamas? Ritiro imprescindibile e concreto"

17 agosto 2026 a

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Secondo Israele e il Board of Peace per Gaza, la ricostruzione della Striscia dev'essere preceduta dal "disarmo di Hamas e la sua smilitarizzazione". Lo ha comunicato l'ufficio del premier Netanyahu a fronte dell'incontro "lungo, approfondito e molto produttivo" tenuto oggi con l'inviato Usa, Jared Kushner, alla presenza anche dell'ex premier britannico Tony Blair e del direttore BoP Nickolay Mladenov.

Gerusalemme darà quindi una chanche alla roadmap prevista dal piano di Trump, a condizione che il gruppo terrorista islamista rinunci totalmente alla propria attività. "Ora dipende da Hamas dimostrare di essere realmente disposto a mantenere i propri impegni" ha chiarito una fonte informata sui fatti ad Al Jazeera.

Fra i partecipanti alla riunione c'è stata quindi intesa di vedute. "Tutti concordano sull'obiettivo finale: il completo disarmo di Hamas e della sua leadership, la completa smilitarizzazione di Gaza e solo allora un ritiro totale di Israele - ha aggiunto - Entro poche settimane, Hamas dovrà dimostrare con misure reali e concrete che sta effettivamente iniziando a disarmarsi. Non solo sulla carta. Se lo farà, sarà un passo molto positivo. In caso contrario, sarà chiaro a tutti che non intende attuare effettivamente quanto ha firmato. In tal caso Israele avrà il sostegno politico internazionale per agire al fine di disarmare Hamas".

L'incontro arriva dopo il rifiuto di Israele di aderire in toto ai 15 punti del piano Trump, per via delle evidenti carenze di garanzia sul rispetto del disarmo da parte di Hamas. Carenze su cui sia gli Usa che il BoP intendono porre rimedio, oltre al governo di Gerusalemme.