Regno Unito, arrestato un britannico-iraniano per sospetto attacco alla base Raf

TENSIONI

Un uomo di 27 anni con doppia cittadinanza, britannica e iraniana, è stato arrestato nel quartiere Westminster di Londra con l’accusa di aver preparato atti terroristici relativi all’incidente avvenuto presso la base Raf di Fairford. Lo ha riferito la polizia antiterrorismo britannica, come riporta la Bbc. Una seconda persona, cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato in presenza del suo avvocato mentre due proprietà nella zona sono state perquisite. Vicki Evans, coordinatrice nazionale senior della polizia antiterrorismo, ha affermato che l’indagine “è estremamente complessa e le nostre squadre specializzate stanno seguendo molteplici piste investigative”.

Tutto è iniziato fra il 26 e 27 settembre, quando un possibile attacco terroristico contro la base aerea della Royal Air Force di Fairford è stato sventato dalle forze dell’ordine. Dietro le sbarre erano finiti 5 cittadini britannici, poi rilasciati dietro cauzione. Il complesso è da anni condiviso con gli Usa, che durante le operazioni in Iran hanno utilizzato la pista per il decollo dei bombardieri B-1 e B-52.