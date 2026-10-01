POLEMICA CON LA SPAGNA

Schengen, anche l’Ue dà ragione all’Italia: “La sospensione è lecita, si applicano le regole”

di Redazione
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Dopo le polemiche sorte per via della sospensione di Schengen da parte dell’Italia verso la Spagna, a causa della crisi di Ceuta, a dare ragione alla premier Meloni è intervenuta l’Ue. Il commissario europeo alla Migrazione, Magnus Brunner, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, è intervenuto sulla questione: “Il Codice frontiere Schengen permette reazioni come quelle che abbiamo visto. I controlli sono permessi se ci sono delle difficoltà legate alla sicurezza e se c’è una pressione migratoria. Quindi, si può sospendere Schengen per un motivo per un certo periodo. La base giuridica esiste ed è il Codice dello spazio Schengen”. Nessuna anomalia, dunque, se non la reazione di Madrid frutto solo di una opposizione politica rispetto Roma. “Abbiamo delle regole - prosegue Brunner, davanti alle critiche sulla gestione del caso - Atteniamoci a quelle”.

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