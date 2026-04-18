Hormuz riaperto ma già di nuovo a rischio: l'Iran minaccia la chiusura per il blocco Usa

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Andrea Riccardi 18 aprile 2026 a

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Nelle ultime ore l'Iran ha minacciato di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti avessero mantenuto il blocco dei porti iraniani, dopo aver annunciato il giorno precedente la sua completa riapertura alle navi commerciali. La ripresa del traffico attraverso lo stretto è stata accolta con favore dai mercati e a Washington, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato all'AFP che un accordo di pace è "molto vicino" e ha affermato che l'Iran aveva accettato di consegnare il suo uranio arricchito, un punto chiave nei negoziati. "Lo otterremo, lo riporteremo negli Stati Uniti molto presto", ha dichiarato il presidente repubblicano durante un comizio del movimento conservatore Turning Point USA a Phoenix, in Arizona. Teheran, tuttavia, ha negato di aver acconsentito al trasferimento delle sue scorte di uranio altamente arricchito e ha avvertito che lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita solitamente un quinto del petrolio greggio e del gas naturale liquefatto mondiali, potrebbe essere nuovamente chiuso. "Se il blocco dovesse continuare, lo Stretto di Hormuz non rimarrà aperto", ha dichiarato Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. Ha aggiunto che, in ogni caso, le navi dovranno attraversare lo stretto con "il permesso dell'Iran".

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L'annuncio di venerdì da parte dell'Iran della completa riapertura dello stretto alle navi commerciali per tutta la durata del cessate il fuoco, in concomitanza con l'entrata in vigore della tregua tra Israele e Hezbollah, ha suscitato cauto ottimismo per la pace in Medio Oriente. Ha innescato un calo dei prezzi del petrolio e una ripresa dei mercati azionari europei e americani, dopo cinque settimane di devastante guerra per l'economia globale. "Grazie!" Trump ha immediatamente pubblicato una serie di messaggi sulla sua piattaforma Truth Social, specificando che il blocco americano dei porti iraniani sarebbe rimasto "pienamente in vigore" fino alla fine dei negoziati. Questi negoziati proseguono, sotto l'egida del Pakistan, per organizzare un secondo round di colloqui tra Teheran e Washington, dopo il primo appuntamento di Islamabad dello scorso fine settimana. È la prima volta dall'inizio degli attacchi israelo-americani contro l'Iran, il 28 febbraio, che i combattimenti cessano su tutti i fronti della guerra.

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In Libano, molti sfollati hanno approfittato della tregua di venerdì per tornare alle proprie case nel sud del Paese o nella periferia meridionale di Beirut, ignorando gli avvertimenti del governo israeliano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito che Israele "non ha ancora terminato" il lavoro per ottenere il disarmo di Hezbollah. L'esercito israeliano rimane presente in Libano in una striscia di territorio profonda dieci chilometri dal confine.