Sara Kelany a Come States? — Immigrazione, sicurezza e politica estera

05 giugno 2026

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. Al centro della conversazione, il tema dell’immigrazione irregolare e il bilancio delle politiche adottate dal governo Meloni negli ultimi anni. Un focus particolare sui rimpatri, sulle criticità emerse nel sistema e sul fenomeno dei falsi certificati medici utilizzati, secondo alcune denunce, per evitare l’espulsione dal territorio italiano. Spazio poi al caso Henry Novak e alle implicazioni politiche e giudiziarie che hanno acceso il dibattito pubblico. Nel corso dell’intervista si affrontano anche le questioni legate alla sicurezza, al controllo delle frontiere e alle sfide che l’Italia si trova ad affrontare in un contesto migratorio sempre più complesso. In occasione della Festa della Repubblica, a quasi ottant’anni dal referendum istituzionale del 1946, una riflessione sul significato di questa ricorrenza e sullo stato della democrazia italiana. Infine, uno sguardo allo scenario internazionale e alla guerra tra Israele e Iran, con un approfondimento sul lavoro diplomatico del governo Meloni, il ruolo dell’Italia e le prospettive di stabilizzazione in una delle aree più delicate del mondo. Una conversazione tra politica interna, immigrazione e scenari geopolitici internazionali.