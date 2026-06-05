Con il Grand Prix di Roma il taekwondo è anche virtual

05 giugno 2026

Tecnologia, sport e competizione internazionale si intrecciano al Foro Italico con la grande tradizione del taekwondo: il Grand Prix della Capitale ha aperto le porte al Virtual Taekwondo Roma Open 2026, primo torneo ufficiale nella storia della disciplina. Nella giornata inaugurale del 4 giugno, che ha visto gareggiare anche gli atleti del Para Taekwondo, ha fatto il suo debutto nella competizione una versione avveniristica dello sport: atleti di diverse nazionalità si sono affrontati indossando visori di realtà virtuale e sfidandosi attraverso avatar che riproducono in tempo reale i movimenti. Una competizione in cui riflessi, precisione e rapidità di esecuzione vengono tradotti in azione su schermo, ridefinendo il concetto stesso di gara. Per l’Italia è arrivato anche un risultato di rilievo con la medaglia di bronzo conquistata da Stefano Maggiolo, protagonista di una prestazione che lo ha portato sul podio in una competizione destinata a segnare una tappa significativa nello sviluppo della disciplina. La gara si è disputata nella categoria Under 35 Mixed, con un massimo di 32 partecipanti complessivi e otto per nazione, in un format a eliminazione diretta con incontri al meglio dei tre round da 60 secondi. Un modello rapido e ad alta intensità che affianca la dimensione sportiva a quella tecnologica, all’interno del palinsesto del Grand Prix che anima in questi giorni il complesso del Foro Italico. Ha chiuso la giornata la cerimonia di premiazione presieduta dal presidente FITA Angelo Cito, che ha consegnato le medaglie agli atleti saliti sul podio. Dal 5 al 7 giugno la postazione del Virtual Taekwondo resterà aperta al pubblico, con la possibilità per i visitatori di provare gratuitamente l’esperienza immersiva, indossare il visore e simulare una vera sfida in modalità di gara, entrando direttamente nella nuova frontiera della disciplina. Il Foro Italico è stato inoltre teatro di un momento che ha attirato grande curiosità: per la prima volta al mondo è stato presentato un robot umanoide capace di replicare gesti atletici e tecniche del taekwondo, dai calci ai movimenti di combattimento, grazie a sistemi avanzati di robotica e intelligenza emulativa. Il progetto, sviluppato dalla Beijing Fike Sports Development Co., Ltd., ha proiettato il pubblico in uno scenario in cui innovazione tecnologica e arti marziali si intrecciano sempre di più.