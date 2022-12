Putin parla ai generali, la frase sul nucleare che fa tremare il mondo

21 dicembre 2022 a

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era "inevitabile" e la guerra è colpa di "Paesi terzi". Il presidente Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio della Difesa russo spiega così il conflitto scatenato a fine febbraio dalla Russia. Quello che sta accadendo in Ucraina "è, ovviamente, una tragedia. La nostra tragedia comune. Ma non è il risultato della nostra politica", argomenta Putin, "al contrario, è il risultato della politica di altri Paesi, Paesi terzi che hanno sempre lottato per questo: la disintegrazione del mondo russo. Ci sono riusciti e ci hanno spinto dove siamo".

Sul campo di battaglia la situazione è difficile per Mosca che rischia di perdere zone date per conquistate fino a pochi mesi fa, mentre Kiev continua a ricevere ingenti aiuti militari e finanziari. Putin tuttavia promette di raggiungere tutti gli obiettivi di quella che Mosca definisce la sua "operazione speciale" in Ucraina e si impegna a fornire alle proprie forze armate qualunque mezzo esse richiedano per essere sostenute. In un incontro di fine anno con i responsabili della difesa del paese, ai quali ha illustrato i piani militari della Russia, Putin ha detto che si assicurerà del fatto che le forze nucleari del paese siano pronte al combattimento ed ha chiarito che non ci saranno limiti finanziari ai contributi del governo ai militari.

Dopo aver definito i soldati russi e i capi della difesa degli "eroi", il leader russo ha accusato la Nato di usare tutta la propria capacità contro la Russia ed ha esortato i vertici della difesa presenti a far uso dell’esperienza accumulata combattendo in Siria e nei dieci mesi in Ucraina. Sullo sfondo, persistente, la minaccia di escalation nucleare del conflitto. "La Russia continuerà a sviluppare il suo potenziale militare, comprese le capacità di combattimento" delle sue forze nucleari, ha assicurato Putin, "le forze armate e le sue capacità di combattimento sono in costante aumento ogni giorno. Continueremo a mantenere e migliorare la prontezza al combattimento della nostra triade nucleare".