Guerra Ucraina, l'ambasciatore a Mosca Starace: regime di Putin verso grandi cambiamenti

La lunga guerra della Russia all'Ucraina sta mettendo in ginocchio il consenso di cui ancora gode il regime del Cremlino. Secondo la diplomazia italiana, Vladimir Putin starebbe attraversando un momento molto delicato e, a breve, potrebbero esserci grandi cambiamenti all'ombra del Cremlino. «Assisteremo a importanti cambiamenti nel regime russo - conferma Giorgio Starace, ambasciatore italiano a Mosca - L’operazione militare speciale è fallita e ha lasciato spazio a un conflitto che è sempre meno capito e appoggiato dalla popolazione russa. Ed è con il popolo russo che l’Italia deve trovare un dialogo». Il diplomatico italiano ha poi parlato della situazione interna all’ambasciata a Mosca. «Siamo a ranghi ridotti ma teniamo alta la bandiera italiana in Russia, curando ogni giorno i problemi della grande comunità italiana che si trova nel Paese». Secondo il diplomatico, l’Italia deve mantenere "il dialogo, difficile, con Mosca, ribadendo con fermezza le nostre posizioni, consapevoli che possiamo e dobbiamo giocare a tutto campo per contribuire alla fine delle ostilità in Ucraina e il ritorno a una fase diplomatica".

Ed è proprio su questo tema che l'Italia dovrà riuscire a fare la differenza attraverso la "grande tradizione diplomatica" del nostro Paese per "il dialogo e il superamento dei conflitti". Questa fase di crisi, infatti, "ha provocato e provoca sommovimenti tettonici in Russia e in Occidente". Starace ha sollecitato, infine, l’Europa a "trovare una nuova sintesi delle priorità nei prossimi decenni, tenendo conto che la Russia è e resterà un partner imprescindibile e bisognerà trovare un nuovo assetto di cooperazione e sicurezza nel continente europeo".