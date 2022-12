Putin malato, nuovi sospetti dopo la cerimonia al Cremlino. Cos'è successo

Giada Oricchio 21 dicembre 2022 a

Vladimir Putin ha il Covid? Ha messo a rischio la cerimonia nella Sala Caterina del Cremlino? Il canale Telegram Generall Svr, gestito da un ex luogotenente russo oggi dissidente, ha rilasciato il consueto post mattutino focalizzando l’attenzione sullo stato di salute dello “zar”. Prima ha sottolineato i comportamenti opposti di Zelensky e Putin, uno al fronte sotto le bombe e l’altro al sicuro tra le mura dorate del Cremlino: “Mentre il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato il punto più caldo del fronte, la città di Bakhmut, dove da mesi si combattono feroci battaglie e ha premiato i soldati, il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla cerimonia di consegna dei più alti riconoscimenti statali della Federazione Russa nella calda, luminosa e generalmente sicura Sala di Caterina”.

Poi ha rivelato che l’unico pericolo per Putin era Putin stesso. Perché? “Già il giorno prima aveva evidenti sintomi della SARS (forse l'influenza), come brividi, dolori alla testa e alle articolazioni, febbre e naso colante, ma il presidente ha preferito essere presente bloccando i sintomi con le medicine”.

Da qui a Capodanno, il presidente della Federazione russa deve mostrarsi in forma perché è atteso a una serie di eventi come la riunione allargata del Collegio del Ministero della Difesa: “È quasi impossibile annullare la partecipazione, nonostante non siano previste decisioni veramente importanti – si legge sul canale Telegram -. Anche qui è necessario portare Putin malato su azioni pianificate. Inoltre sembra che Lukashenko non abbia mentito quando ha detto di avere l'influenza quando ha cercato di interrompere la visita di Putin nella Repubblica Bielorussa”.